Apertura confirmada: llega la nueva tienda de una famosa cadena de decoración a este pueblo de Valencia

Desde finales del pasado año, la provincia de Valencia cuenta con un nuevo establecimiento de una de las cadenas de decoración más conocidas en Europa.

Y es que JYSK ha inaugurado con éxito una nueva tienda en Cullera y ya cuenta con 177 establecimientos en el país. La apertura se produjo la pasada semana con una oferta que atrajo a numerosos clientes interesados gracias a sus descuentos de hasta el 75%.

Con motivo de esta apertura, JYSK lanzó una campaña promocional con descuentos de hasta el 75% en más de 2.000 productos. Unas ofertas que estaban disponibles hasta final de año.

Además de los descuentos, la compañía ofreció regalos exclusivos a los primeros clientes que realizaron compras durante el día de la inauguración.

La nueva tienda cuenta con una amplia selección de muebles, artículos de descanso y productos de decoración. Entre los artículos destacados se encuentran sillas, aparadores, cojines, toallas y colchones, con rebajas que oscilan entre el 30 % y el 75 %.

El nuevo centro de referencia de la decoración otorga especial protagonismo a los productos de descanso, como colchones y toppers, que presentan importantes reducciones de precio.

Desde 2009

Desde su llegada a España en 2009, JYSK ha apostado por ofrecer diseño escandinavo funcional y accesible. La marca se ha consolidado como una alternativa competitiva dentro del sector del equipamiento para el hogar.

Con la apertura de la tienda de Cullera, JYSK reafirma su estrategia de crecimiento en el mercado español, acercando sus productos a nuevos clientes y ofreciendo soluciones actuales para el hogar y el jardín, adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos.