El alcalde de Almussafes declara en Ferraz y asegura que presentará pruebas contra la denuncia de acoso sexual

El alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, ha comparecido este viernes por vía telemática ante el CADE, el canal habilitado por el PSOE para tramitar infracciones, quejas o denuncias y que investiga actualmente una denuncia contra él por acoso sexual y laboral que interpuso una militante del partido.

Una declaración en la que ha asegurado en Ferraz que presentará todas las "pruebas" contra la citada denuncia con la intención de demostrar su inocencia.

"Tras mi comparecencia en este órgano interno, que no es ningún organismo judicial, estoy plenamente tranquilo, ya que he respondido a todas las cuestiones de forma clara y precisa", ha publicado en un comunicado el propio alcalde.

"Durante la comparecencia me han asegurado que no hay ninguna prueba en mi contra, únicamente el testimonio de la denunciante", ha añadido para, acto seguido, concluir que por su parte, presentará "pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas".

La declaración llega tres semanas después de que estallara el caso al trascender una denuncia de una mujer contra él por un supuesto caso de acoso. Los socialistas reclamaron entonces a González que dejara sus cargos orgánicos e institucionales. Éste hizo caso a lo primero, pero se mantuvo como alcalde no adscrito.

El alcalde reconoció que se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación y aseguró desde el principio que se trataba de una denuncia "falsa" y una "venganza" contra él por una cuestión laboral.

"La denuncia es el último paso de una campaña de acoso y derribo que empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales", relató hace días González.

Por lo pronto, el partido le ha reclamado que entregue el acta de concejal, ya que se mantiene en el grupo mixto, y poder investir un nuevo alcalde del PSOE. Sin embargo, el equipo de gobierno municipal ha cerrado filas en torno a él y ha amagado con dar el salto a Ens Uneix. Algo que dependerá de cómo se resuelva finalmente el expediente abierto.

En caso de prosperar las conversaciones entre los ediles del PSOE y el partido municipalista, los socialistas no solo perderían el ayuntamiento, sino que cambiarían los equilibrios en la Diputación de Valencia.

González gobierna en Almussafes con una mayoría absoluta de 8 concejales en un ayuntamiento conformado por 13 ediles (8 PSOE, 3 de Compromís y 2 del PP). En este municipio está en juego un diputado provincial decisivo en la Diputación que preside Vicente Mompó.

Mientras tanto, el partido ha constituido una gestora para dirigir el PSOE en el municipio. La dirección regional que encabeza Diana Morant advirtió que la formación debía "defender a las mujeres que se atreven a denunciar" y afeó a los ediles que hicieran "circular en canales internos un documento donde hay un señalamiento a la víctima intolerable".