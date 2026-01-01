El Gobierno acaba el año con 9.006M€ de la dana ejecutados de los 16.600 prometidos: sólo 2.672 son ayudas directas

El Gobierno central cerrará el año con una ejecución de las ayudas de la dana de 9.006 millones de euros, un 54,6% del total de lo prometido. Una cuantía de la que tan solo 2.671 son ayudas directas a los afectados por la tragedia que dejó a su paso 230 víctimas mortales y daños materiales de más de 17.800 millones de euros.

Días después de que se produjera la riada, el Ejecutivo central prometió movilizar un paquete de ayudas de 16.600 millones de euros. Sin embargo, 14 meses después el dinero sigue llegando a cuentagotas a los damnificados.

La web de Moncloa reconoce que actualmente se han ejecutado 9.006 millones, un montante en el que incluye como ayuda propia las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que por el momento ascienden ya a un total de 4.098 millones.

Se trata de indemnizaciones sufragadas con los fondos acumulados por el Estado gracias a las cuotas que los asegurados españoles, previamente, han pagado religiosamente. Cumplir con el pago de esas indemnizaciones es una obligación del Gobierno de España.

Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas. Estas compensaciones no constituyen en realidad ayudas directas del Gobierno.

Se trata de compensaciones gestionadas por la entidad encargada de los seguros agrarios y en nombre de las entidades aseguradoras. En este caso, suponen 52,3 millones de euros.

En el cómputo total de las ayudas y subvenciones entregadas también suman los 1.745 millones de euros transferidos a las arcas de los ayuntamientos para que ejecuten las obras de rehabilitación de las infraestructuras dañadas.

Unos fondos que, si bien sí se destinarán a la reconstrucción, no se pueden considerar ayudas directas a los afectados porque no irán a sus bolsillos o directamente a reacondicionar sus viviendas o compra de vehículos o enseres dañados.

Los alcaldes de los municipios, además, criticaron al principio que este dinero no fuera acompañado de un refuerzo de personal que les asistiera a la hora de ejecutar proyectos de reconstrucción: elaboración de memorias, licitaciones, etcétera. Y alertaron del peligro de no poder ejecutar las ayudas.

Con el tiempo, se han producido avances y la mayoría han recurrido a Tragsa para realizar las memorias de los proyectos. Algunos pueblos se encuentran más avanzados que otros en las obras de reconstrucción, como Utiel, Picanya o Paiporta.

Pero el ritmo de recuperación todavía preocupa a los primeros ediles, si bien el Gobierno ya ha trasladado que será flexible con la ejecución de estos fondos con el objetivo que la reconstrucción sea real más pronto que tarde.

Junto a estas ayudas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también incluye como ayudas ejecutadas y dirigidas a los damnificados los 438,6 millones de euros destinados a la reparación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.

Un bombero realiza labores de limpieza tras la dana. Rober Solsona / EP

En total, suman 6.334 millones de euros de los 9.006 que ejecutados. Por lo que tan solo 2.672 millones se podrían considerar ayudas directas, un 29,6% de lo abonado y un 16% respecto del total de ayudas prometidas a los afectados por la riada.

A lo largo de estos meses, conviene apuntar, el Ejecutivo ha variado la forma de ofrecer la información sobre el rirmo de ejecución de estas ayudas a través de su portal infoDana. A modo de ejemplo, en el apartado de ayudas directas para paliar daños personales y materiales en vivienda y enseres, refleja el número de solicitudes registradas (41.678) y el dinero repartido 249,8 millones de euros.

Sin embargo, no consta cuántas de las solicitudes se han resuelto, por lo que resulta imposible conocer el importe que se abona a cada damnificado o el porcentaje ejecutado. Durante los primeros meses tras la tragedia, por el contrario, sí aparecía la información desglosada.

Lo mismo ocurre con las ayudas directas a empresas y autónomos. En este caso, se ofrecen las cifras de cuántas solicitudes hay resueltas con orden de pago (26.943) y el importe total pagado (342 millones), pero no es posible consultar cuántas peticiones hay registradas actualmente y pendiente de resolución.

Las ayudas de la Generalitat

Por lo que respecta a la Comunitat, la Generalitat Valenciana también activó ayudas a los afectados por la dana, aunque el montante global fue más bajo dado su menor músculo financiero. La forma de ofrecer la información a lo largo de estos meses, en su caso, también ha variado y no siempre ha estado disponible para consultar el ritmo de ejecución que ha llevado la administración autonómica.

De hecho, esta ha sido una de las principales críticas de la oposición: que actualizaban los datos a través del portal de GVA donde se especificaban las ayudas entregadas a las familias, pero no incluían el montante global o porcentaje respecto del total. En definitiva, que la información era incompleta y, como oposición, no podían fiscalizar al gobierno autonómico.

Un año después de la tragedia, el portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts, José Díaz, censuró que el Consell tenía pendiente de ejecutar 1.370 millones de los 2.364 millones del presupuesto dana. El parlamentario aseguró que sólo se había abonado el 31% de los fondos, lo que significaría que todavía retiene 1.639 millones sin inyectar en el tejido productivo y en las familias valencianas.

En cualquier caso, la información ofrecida por cada administración es distinta, por lo que dificulta la comparativa real entre ambas.

Pese a ello, las últimas cifras ofrecidas por la Generalitat Valenciana reflejan que 31.224 hogares han recibido ya las ayudas de primera necesidad (6.000 euros). Por este concepto, el Consell de Juanfran Pérez Llorca ha ejecutado ya 187.3 millones de euros.

Alfafar tras la dana en una imagen de archivo. Rober Solsona / Europa Press

Por lo que respecta a la ayuda para adquirir un vehículo, la cifra supera los 332 millones de euros. La Generalitat Valenciana contempló inicialmente un presupuesto de 180 millones de euros, ya ejecutados al 100%. Ante el éxito de la convocatoria, realizó una segunda fase, de otros 36 millones.

La cuantía, sin embargo, se vio incrementada a principio en septiembre por la ampliación del paquete de ayudas en 350 millones de euros, que se distribuirían entre familias, propietarios de vehículos, autónomos y afectados por Ertes.

En total, según los datos del ejecutivo valenciano, 85.668 personas se han podido beneficiar de esta medida. Ello supone que cada afectado habría recibido en torno a 3.875 euros por la pérdida de su vehículo o para adquirir uno nuevo.

Desde el Consell, cuestionan que el Gobierno haya ejecutado tan solo 208 millones por este concepto teniendo mayor capacidad financiera y que, además, obligue a pagar el IVA a los afectados poniendo "condicionantes inasumibles para muchos de ellos".

Asimismo, celebran haber repartido 110 millones de euros a los autónomos frente a los 80,9 que ha repartido el Gobierno, según consta en la web infodana y que habría llegado a 16.600 beneficiarios