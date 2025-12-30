Concluye en Indonesia el cuarto día tras el naufragio sin que hallen a Fernando y los dos niños aún desaparecidos

La cuarta jornada del operativo de búsqueda para localizar en Indonesia a tres españoles desaparecidos tras el naufragio el pasado viernes de un barco turístico ha concluido con el hallazgo de restos de la embarcación, pero sin rastro de las víctimas del suceso.

Tal y como ha comunicado el oficial que coordina la misión, Fathur Rahman, los equipos encontraron un trozo de la embarcación naufragada hacia las 8:12 hora local (1:12 GMT), aunque no hay rastro aún de los tres españoles desaparecidos.

De la misma manera, ha explicado que el operativo ha sido ampliado con más buceadores, equipamiento sonar y drones termales en su quinta jornada, después de que ayer se recuperara el cadáver de una menor española.

Los barcos de los equipos de rescate zarparon con las primeras luces de la jornada, entre ellos el KN Puntadewa perteneciente a la Agencia Nacional para la Búsqueda y Rescate (BASARNAS), desde el puerto de Labuan Bajo, en la isla de Flores y desde donde se coordina parte de la misión.

"Esta mañana, el equipo de buceo profesional aumentó con respecto al día anterior y está formado por tres unidades de rescate" entre efectivos de BASARNAS y de la Policía y buceadores profesionales voluntarios.

Los familiares de los desaparecidos acudieron al puerto para agradecer uno a uno el esfuerzo del equipo. "Hay que seguir buscando, tenemos que regresar a casa todos juntos", dijo a EFE Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre de la víctima mortal encontrada la víspera.

Tras hallar a la menor fallecida, localizar el pecio del barco es uno de los objetivos del operativo, ya que los rescatistas estiman que los cuerpos de los desaparecidos podrían estar atrapados en su interior.

Para ello, la misión cuenta con un robot submarino de la Policía, aunque se enfrenta a duras condiciones climáticas y fuertes corrientes marinas, junto a la gran profundidad de la zona.

Golpeado por tres grandes olas

A medida que incrementan los efectivos en la búsqueda de los desaparecidos, comienza a conocerse qué ocasionó el naufragio de la embarcación.

El envite de tres grandes olas debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban las víctimas naufragara el pasado viernes cerca de la isla de Padar.

Así lo han apuntado las autoridades locales, en concreto el director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, aseguró que estas olas son "inusuales e impredecibles".

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Al respecto, con esta nueva hipótesis, pese a que, en un primer momento, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró.

Estas grandes olas, conocidas entre los residentes locales como Cala-cala (traducido como "solo a veces"), suceden por la entrada de aguas del mar abierto a un pequeño estrecho con el fondo marino más bajo, lo que provoca que estas alcancen una altura inusual, afirmó Stephanus.

"De los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia", remarcó el director, quien asistió en los primeros instantes de la búsqueda.

Operativo de búsqueda

Para proseguir con la búsqueda de los desaparecidos, las autoridades de Indonesia han suspendido este martes la navegación turística en una vasta zona del este del archipiélago debido a condiciones marítimas adversas.

La Autoridad Portuaria de Labuan Bajo emitió esta prohibición de zarpe siguiendo una alerta de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG), que advierte de olas de hasta 2,5 metros de altura en aguas de Padar y otras islas cercanas, generalmente abarrotadas de turistas extranjeros.

"Se suspenden temporalmente los permisos de navegación para todas las embarcaciones turísticas (incluidas las lanchas rápidas) hasta que mejore el tiempo", indicó el boletín oficial, en el que también se recomendó a los capitanes "buscar refugio" si el aviso les llega estando en el mar.

En ese despliegue, la familia de los desaparecidos, ha querido expresar su agradecimiento a la "implicación y colaboración" de autoridades locales, voluntarios y empresas que están "participando activamente en el operativo".

Además, a través de un comunicado, han detallado que se prolongará entre "tres y seis días más a partir de este martes".