Rafa Sanchis, dueño de la administración de lotería que más vende en Valencia: "Turnos de 7:00 a 22:00, sin cerrar"

Rafa Sanchis puede estar más que orgulloso. Es el dueño de la administración de lotería que más vende en Valencia. En todos estos años ha repartido cinco Gordos de la Lotería de Navidad, (2012, 2013, 2018, 2022, 2023) y este 2025 espera batir un nuevo récord: vender el sexto.

Quedan apenas dos días para que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad y, preguntado por EL ESPAÑOL, prevé un fin de semana de fuertes ventas de última hora, por lo que ha decidido poner toda la carne en el asador.

Su punto de venta (número 3) se ubica en Manises, el pueblo con más suerte de España. En 2024 fue uno de los puntos más agraciados: cayó el tercero (11840), dos cuartos (77768 y 48020) y un quinto (74778).

En su administración se generan colas "importantes", de "una o dos horas"; y eso que no cierran a mediodía.

"Son muchos los rezagados que esperan a última hora, o los que ya tiene sus décimos pero siempre buscan ese último número para participar en el sorteo de Navidad", asegura.

Para dar abasto, cuentan con dos equipos con sus respectivos turnos. "Estamos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, prácticamente", explica Sanchis, aunque precisa que el horario de venta al público es desde las 9:00 hasta las 20:30.

Colas que se forman en la administración número 3 de Manises, antes del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025. EE

Respecto a la venta, dice, va a ser similar a la del año anterior, marcado por la catástrofe de la dana.

Rafa recuerda que la campaña de 2024 fue muy buena pese a las graves afectaciones de la riada: "Llegar al mismo nivel es muy importante para nosotros".

Sobre si este año hay algún número predilecto entre la población, asegura que no. "No ha habido ningún acontecimiento que haya generado unas expectativas sobre un número de Navidad", afirma.

Pero, aun así, los típicos números demandados resisten. Se refiere a los impares, especialmente aquellos que terminan en 5 y 7.

Preguntado por el porcentaje que vende del total de números del bombo el establecimiento de Manises, el empresario prefiere no responder: "No me gusta hablar en términos de cifras por un tema de seguridad". Pero la ganancia en cada una de las administraciones españolas es de 90 céntimos por décimo vendido.

Administración de lotería número 3 de Manises. EE

La estrategia de Sanchis, sin duda, es optar por brindar un gran abanico de posibilidades a sus clientes. De hecho, del Gordo del pasado 2022 tan solo vendió un décimo y fue adquirido a través de su página web.

Por el momento solo le queda esperar hasta este lunes 22 de diciembre para saber si repartirá el octavo Gordo del Sorteo Extraordinario de Manises, un hito que ansía.

Suerte en 2024

La administración de Rafa Sanchis repartió desde primera hora de la mañana el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie: el 11840.

Este número, que fue cantado a las 09.49 horas en el tercer alambre de segunda la tabla, cayó en varias localidades de la Comunitat Valenciana, como Benidorm, Alzira, Requena, Gandía o Catarroja, entre otras.

Rafa Sanchis, el lotero de Manises, con su equipo el día del sorteo de 2023. EE

En concreto, 'Lotería Manises' vendió 1,1 series del tercer premio del sorteo, mientras que del primer cuarto 77768 pudo compartir 750.000 euros en premios correspondientes a 1,5 series.

Del segundo cuarto 48020 también dio 200.000 euros, que correspondían a una serie. Y, como último premio mayor, el quinto premio 74778.

El dueño aseguró entonces que "una parte de los números se habían vendido por internet, aunque la gran mayoría por ventanilla" y detalló que vendieron un total de 11 décimos del tercer premio y 13 del cuarto.