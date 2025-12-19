Este es el pueblo de 50 habitantes más frío de Valencia: 1.100 metros de altitud y con nieve en invierno

Este es el pueblo de 50 habitantes más frío de Valencia.

Temperaturas bajas, pocos habitantes y mucha altitud. Así es el pueblo más frío de la provincia de Valencia, donde cada invierno brilla al estar cubierto por un manto blanco de nieve.

Se trata de Puebla de San Miguel, un municipio de la comarca del Rincón de Ademuz situado a 1.100 metros sobre el nivel del mar. De hecho, es el más alto de la provincia.

Si bien es cierto que la Comunitat es reconocida por gozar de un clima mediterráneo, suave hasta en invierno, esto no suele ocurrir en Ademuz. Es una zona aislada entre Teruel y Cuenca, y su clima de interior contrasta con el del resto de la provincia.

De esta forma, es frecuente encontrar heladas, nevadas y temperaturas bajo cero en los municipios del Rincón de Ademuz, como Puebla de San Miguel. Por ejemplo, en periodos de frío intenso, Ademuz ha llegado a registrar temperaturas alrededor de -9ºC.

Esto se debe a tres factores. Uno es la altitud elevada, por lo que las temperaturas invernales son más bajas. También por la proximidad al Sistema Ibérico, ya que así recibe masas de aire frío que favorecen las nevadas. Además, está alejado de la influencia marítima, cuenta con un clima continental con inviernos más duros que en la costa.

Pero no por ello merece no ser visitado. Puebla de San Miguel cuenta con múltiples atractivos turísticos, por ejemplo, su parque natural.

Este tiene bosques de sabinas milenarias, senderos señalizados como la ruta de los Gigantes de la Sabina y miradores naturales con vistas espectaculares hacia el Rincón de Ademuz.

En este enclave natural del interior de Valencia se encuentra, por ejemplo, la Sabina Pinera, uno de los árboles más emblemáticos del parque. Tiene más de 500 años y es un símbolo natural de la zona.

Sobre bosques de sabinas, en esta localidad se encuentra uno único en la Comunitat, ideal para fotografía y paseos tranquilos.

También destaca el mirador del Alto de la Cruz, uno de los puntos más altos del entorno que es perfecto para observar todo el valle y, en invierno, paisajes nevados.