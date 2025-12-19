Pérez Llorca repesca a la exconsellera Ruth Merino: será secretaria autonómica de Relaciones con la UE

La exconsellera de Hacienda en el Consell que presidía Carlos Mazón, Ruth Merino, será la nueva secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas de la Generalitat Valenciana en sustitución de Pablo Broseta, quien había presentado su dimisión irrevocable.



Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano.



Hasta el momento, Broseta desempeñaba este cargo de secretario autonómico desde su nombramiento el 17 de enero de 2024, según los datos publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Fue este jueves el propio Broseta quien anunció su dimisión en su cuenta de la red social X (antes Twitter), una renuncia de la que no daba más explicaciones y que calificaba de "irrevocable".



Por su parte, Ruth Merino era el único miembro del Consell de Mazón que no formaba parte del nuevo ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca. De esta forma, la exconsellera ha pasado a formar parte del segundo escalón del Gobierno valenciano.

Barrachina ha valorado la "magnífica labor" desempeñada hasta ahora por Pablo Broseta, de quien ha dicho que ahora se dedicará a impulsar su "labor empresarial", mientras que sobre Merino ha anunciado que reforzará desde su nuevo cargo la línea de trabajo para que lleguen más fondos europeos a la Comunitat Valenciana.



En este sentido, ha añadido que la Dirección General de fondos de la Unión Europea pasará a depender de la Vicepresidencia Segunda.



Asimismo, el pleno del Consell ha aprobado este viernes el cese de Jorge Bellver como director general de Relaciones con Les Corts, cargo en el que será sustituido por Juan Martínez Otero, y su nuevo nombramiento como director general de Transparencia.



En la Conselleria de Justicia, José Salvador Tárrega ha sido nombrado nuevo director general de Participación, mientras que en la Vicepresidencia tercera, Sabina Goretti Galindo será la nueva secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio y deja así la Dirección General del Agua y el Medio Rural, que pasará a ser responsabilidad de Lourdes Pérez Berna.

Remodelación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció tras su toma de posesión la remodelación del Gobierno valenciano. Un ejecutivo que está ahora integrado por tres vicepresidencias en áreas que quiere reforzar y un nuevo comisionado para la reconstrucción tras la dana.

La Vicepresidencia primera la ostenta Susana Camarero, que mantiene las competencias en Vivienda, Juventud e Igualdad y suma, además, Empleo, anteriormente ubicada en el departamento de Educación y Universidades.

Junto a esta, también se crea una Vicepresidencia segunda, que asume el también nuevo conseller de Presidencia José Díez, tal y como avanzó EL ESPAÑOL en exclusiva. El hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos (dependiente) de Presidencia es secretario del Consell.

La Vicepresidencia tercera recae en el anterior vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente y Territorio con Vicente Martínez Mus. Este también asume las competencias en materia de Energía, hasta ahora en la Conselleria de Industria y Turismo que dirige Marian Cano.

La reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana tiene también un lugar principal en el nuevo Ejecutivo. Ahora bien, si en la anterior etapa con Carlos Mazón tuvo rango de vicepresidencia con Francisco José Gan Pampols, ahora tiene la figura de comisionado. Un cargo que ejerce Raúl Mérida, anterior secretario autonómico de Medio Ambiente.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Función Pública está dirigida por José Antonio Rovira, de modo que esta cartera recupera el diseño que tuvo al inicio de la actual legislatura con Ruth Merino al frente, quien, huelga apuntar, ha sido la única salida del actual Ejecutivo autonómico.

Rovira deja así la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Un área que, ahora, pasa a gestionar María del Carmen Ortí Ferrer, inspectora de Educación y Directora de la Universidad Popular en la ciudad de Valencia.

La Conselleria de Servicios Sociales la dirige Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario.

El resto de consellers continúan al frente de las competencias que venían ejerciendo hasta ahora. Es el caso de Miguel Barrachina, que sigue al frente de Agricultura y Agua, si bien también asume ahora la portavocía del Consell que deja Camarero.

La Conselleria de Justicia asume las competencias en Transparencia, que salen de Presidencia, y las sigue ostentando la consellera Nuria Martínez. Del mismo modo, en la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo continúa Marian Cano.

También lo hacen Marciano Gómez y Juan Carlos Valderrama al frente de Sanidad y Emergencias e Interior, respectivamente.