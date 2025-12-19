La consellera de Industria anuncia cambios en los horarios de la Ley de Comercio y un nuevo plan turístico

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha anunciado un Plan Estratégico de Turismo 2026-2030 para lograr un crecimiento "equilibrado y sostenible", así como una modificación de la Ley de Comercio, que actualizará horarios y aperturas.

Así lo ha explicado en su comparecencia este viernes en el pleno de Les Corts para informar sobre las principales líneas de actuación de la Conselleria.

En cuanto a las modificaciones de la normativa, la Ley de Comercio actualizará horarios y aperturas, regulará nuevas fórmulas de venta y ampliará competencias municipales para autorizar aperturas por interés local.

Además, la consellera ha destacado las ayudas Codana con más de 60 millones de euros destinados a los comercios afectados por las inundaciones para facilitar su recuperación

En cuanto al nuevo plan, Cano ha explicado que actualizará la visión turística del territorio, incorporará un plan de marcas y revisará la normativa de alojamiento "para garantizar un crecimiento equilibrado, sostenible y con proyección europea".

"Impulsaremos un modelo de turismo inteligente y participativo, liderando el lanzamiento de un Intergrupo Europeo de 10 regiones turísticas y situándonos entre las pocas comunidades autónomas que definen su propia visión turística desde el Gobierno", ha subrayado.

Durante su intervención, la consellera ha defendido el diálogo y la cooperación institucional como ejes para impulsar la transformación económica y ha subrayado que la acción de su departamento se apoya en pilares estratégicos como la reindustrialización, la sostenibilidad turística, el emprendimiento, la internacionalización, la innovación, el comercio y la reconstrucción tras la riada.

En este sentido, Marián Cano ha destacado la labor realizada por la Conselleria tras la dana, destacando la rapidez y eficacia de la respuesta. "Desde el primer momento actuamos con agilidad para que ninguna empresa, autónomo o comercio se quedara atrás", ha afirmado.

La consellera ha señalado que la Comunitat Valenciana ha logrado su mejor registro histórico en creación de empresas en octubre de 2025, una inversión extranjera superior a los 1.105 millones de euros en 2024.

Además, ha subrayado el liderazgo del sector industrial en la generación de empleo en España, con 17.500 nuevos puestos de trabajo en el último trimestre.

Asimismo, ha puesto en valor proyectos estratégicos como la ampliación de la producción de Stadler en Valencia y las implantaciones de Edwards Lifesciences en Moncada y PLD Space en Elche.

Nuevos anuncios

La titular de Industria también ha anunciado la reactivación del Plan de Coordinación Territorial para atraer proyectos estratégicos y mejorar la agilidad administrativa, así como el desarrollo de un Plan de posicionamiento internacional en sectores clave.

Además, ha recordado que la Comunitat Valenciana es la primera comunidad autónoma en aprobar un decreto para desplegar las indicaciones geográficas artesanales e industriales.

En materia de innovación, Cano ha destacado el apoyo a los institutos tecnológicos y el impulso a hubs tecnológico-digitales en los puertos de Castellón y Alicante.

Del mismo modo, ha asegurado el apoyo a sectores emergentes como el aeroespacial y la industria audiovisual, que ya ha generado más de 60 millones de euros.

Reindustrialización

En materia industrial, Marián Cano ha mostrado su compromiso con la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028, que movilizará 2.000 millones de euros de inversión pública.

También ha destacado el impulso a la competitividad con la creación de un Hub de Impulso del Suelo Industrial, que permitirá incorporar hasta 10 millones de metros cuadrados de nuevo suelo y modernizar el ya existente.

Cano ha asegurado que se está trabajando en el nuevo Plan de Apoyo al Emprendimiento, que se presentará el próximo año, así como la sustitución de las líneas nominativas de emprendimiento por un sistema de concurrencia competitiva que garantiza una asignación más eficiente de los recursos públicos.

Respuesta de los grupos

El diputado de Vox Jesús Albiol, que ha aseverado que el Consell gobierna gracias a que el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, "aceptó las exigencias de Vox" que pasan por "un rechazo claro del Pacto Verde Europeo y de aplicar medidas para compensar sus nefastas consecuencias".

En ese sentido, desde el PSPV, Mario Villar ha subrayado que las palabras de Albiol "desenmascaran a estos mentirosos" al decir que "sí que fue un pacto y que hacen todo lo que dicen".

Por parte de Compromís, Vicent Granel ha lamentado que Cano representa al "mismo PP de siempre que pacta con Vox" y ha reprochado su gestión para "hacer morir Cevisama".

En respuesta, Marián Cano ha señalado que ella "iría más allá" del Pacto Verde Europeo y "hablaría de Europa y la sobreregulación", que está provocando una "crisis y momentos muy complicados" para sectores productivos.