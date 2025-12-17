El subdirector de Emergencias afirma a la jueza que hubo "debates demasiado largos" en el Cecopi para el envío del Es-Alert

El subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, este miércoles a su llegada al juzgado. EFE/Biel Aliño

El subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ha acudido a declarar como testigo ante la jueza de la dana por segunda vez este miércoles.

A las preguntas de las acusaciones, el funcionario de mayor rango en el departamento que en aquel momento dirigía Salomé Pradas ha afirmado que hubo "debates demasiado largos" en el Cecopi celebrado durante la tarde de la dana para el envío del Es-Alert.

Suárez ha considerado que "evidentemente", a posteriori, "no se tomaron decisiones" y que "el sistema nacional no estaba preparado para lo que ocurrió".

El subdirector de Emergencias ha indicado también que se enteró de la primera persona fallecida porque se lo comunicó el jefe de Bomberos, José Miguel Basset, entre las 19:30 y las 20:00 horas.

En este sentido, ha admitido que no tuvo conocimiento de personas muertas pese a que Pradas sí trasladó a Presidencia que había un fallecido en Utiel a las 16:28.

En su primera declaración ante la jueza, Suárez afirmó que planteó el envío de mensajes de aviso a la población antes de reunirse el Cecopi, sobre las 17.15 horas, y ante las imágenes que les llegaron de personas en los tejados en Utiel y Requena. Luego lo volvió a sugerir a las 17.38 horas pero no le respaldaron.

