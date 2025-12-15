Sergio, electricista con 30 años de experiencia, sobre el frío en invierno: "Al comprar una estufa pasamos por alto muchas cosas"

Llega el frío y llega el invierno. Las lluvias de esta semana han certificado por fin el comienzo de la época más fría del año y han obligado a muchos a encender la calefacción y sacar las estufas y mantas en sus hogares.

Es por ello que, con la llegada del invierno, cobran especial importancia los consejos y recomendaciones sobre cómo economizar y reducir gastos a la hora de utilizar la calefacción.

De ello habla el electricista Sergio Llorente en sus redes sociales, un reconocido electricista de Valencia con más de 30 años de experiencia que en sus cuentas de TikTok e Instagram ofrece recomendaciones a los usuarios y otros profesionales sobre aspectos de su trabajo.

En una de sus recomendaciones para este invierno, Llorente explica que "el mayor error al comprar una estufa es pensar que cuantos más vatios tenga más calienta".

"Pasamos por alto dos cosas al comprarla", explica. En primer lugar, apunta a los metros a calentar de la casa y, en segundo lugar, las pérdidas de calor.

En su vídeo, explica utilizando diferentes modelos de distintos años cómo se puede calentar la casa con un menor coste, con una estufa en vez de dos a partir de los vatios que utiliza cada una de ellas y del espacio que se pretende calentar.

"Por eso, cuando vayas a comprar una estufa no te fijes en la potencia total, fíjate en los vatios que tú necesitas para calentar tu casa", destaca.

Además, en su explicación, incide también en la importancia del termostato de manera que ayude a ahorrar también a la hora de elegir una estufa para el hogar.

Este es fundamental también en otros consejos que el profesional ofrece en sus redes sociales, donde explica que optimizar su uso es una manera de reducir el gasto en el hogar, pero no la única.

Por ejemplo, realizar un ajuste correcto en el aire acondicionado puede suponer un ahorro de hasta 15 euros al mes en calefacción durante el invierno.

Por otro lado, conocer las ventajas de la tarifa regulada del gas (TUR) puede implicar un ahorro superior al 30% para muchos consumidores.