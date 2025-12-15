Salomé Pradas se niega a responder a las preguntas en la comisión de la dana en el Congreso al estar investigada

Lo que parecía una sesión de especial relevancia en la comisión de la dana del Congreso se ha convertido en la nada. Salomé Pradas, ex consellera de Interior de la Generalitat y una de las dos únicas personas investigadas en la causa que lleva el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, ha comunicado que no responderá a ninguna pregunta de los grupos.

Pradas ha llegado a la sala puntual y ha tratado de saludar a la mayoría de los diputados con dos besos. Algunos de ellos, como Gabriel Rufián, de ERC, se los ha denegado.

El primer turno de palabra lo ha tomado la parlamentaria de Compromís -ahora en el grupo mixto- Àgueda Micó. Le ha preguntado si tenía formación en emergencias.

A continuación, Pradas ha intervenido para señalar que, en estos momentos, hay una investigación judicial abierta. "En dicho procedimiento estoy en calidad de investigada y por ello, siguiendo el consejo de mi equipo jurídico, no voy a contestar a ninguna pregunta", ha afirmado.

Pese a ello, ha dicho, quería "trasladar unas consideraciones". Lo ha tenido que hacer por escrito, puesto que el formato pregunta-respuesta de la comisión del Congreso no permite el monólogo.

Los diputados han continuado, en sus respectivos turnos, con la formulación de preguntas o con consideraciones. Micó le ha cuestionado sobre por qué el ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón no asumió las competencias de emergencias o si el visto bueno de la alerta por su parte retrasó el envío.

Además, le ha echado en cara a Pradas que esté salvando a Mazón este lunes cuando lleva encima "230 homicidios imprudentes", en referencia a su investigación judicial.

Algunos diputados también le han recriminado que se niega a contestar a preguntas en el Congreso cuando ha concedido entrevistas en medios de comunicación.

