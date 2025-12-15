El ingeniero Velázquez, rotundo sobre la dana: "A las 17h la gente estaba sentenciada a muerte sin las obras y sin alerta temprana"

El ingeniero de caminos Teodoro Velázquez ha asegurado este lunes en la comisión de investigación de la dana de Les Corts Valencianes que sin las obras de encauzamiento previstas y sin un sistema de alerta temprana válido, "a las 17:00 horas la tarde las personas estaban sentenciadas a muerte".

Su testimonio resulta especialmente relevante, dado que trabajó durante 25 años en la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y fue director de FCC en el área de Levante, aunque actualmente se encuentre jubilado.

En su comparecencia, el experto ha criticado que no se haya ejecutado ninguna de las actuaciones de prevención que figuran en el Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones que elaboró en su día la CHJ y que tardó en redactarse cuatro años, de 2011 a 2015.

Un documento en el que se establecían 90 mapas de peligrosidad con un total de 30 áreas con riesgo potencial significativo de inundación en el que se incluían las cuencas del Poyo, y los barrancos de Pozalet, La Saleta, además de otros secundarios como Horteta.

El citado Plan, preveía 70 actuaciones de restauración fluvial, de las cuales se hicieron 16. Pero también "23 intervenciones estructurales de encauzamiento, de las cuales no se hizo ninguna, además de la construcción de 4 presas y un sistema de alerta temprana. De esto, tampoco se hizo nada", ha reprochado.

El ingeniero, que ha calificado de "error" por parte del Ministerio de Transición Ecológica "haber archivado el proyecto" de encauzamiento del Poyo, ha subrayado que las infraestructuras son "cruciales" dada la capacidad que tienen los barrancos de albergar agua.

"Si no se hacen, es más imprescindible un sistema de alerta temprana para salvar a la población. Y el SAIH no es un sistema de alerta temprana como tal, pues no me vale de nada que me lleguen datos de este sistema (que tiene la CHJ), porque el dato que emite no llega hasta 20 minutos después, ya que hay que procesarlo para que sea válido", ha asegurado.

"En las cuencas mediterráneas, donde el tiempo de concentración es muy pequeño, y donde hay poca capacidad de reacción, un sistema como el SAIH es insuficiente para anticiparse", ha manifestado Velázquez.

"El SAIH no sirve para hacer alertas, sirve para otras cosas. Pero en cauces como el del Poyo, a 20 minutos de entrar en Paiporta es insuficiente", ha asegurado para, acto seguido añadir que "a las 17:00 de la tarde las personas estaban sentenciadas a muerte sin las obras y sin sistema de alerta temprana".

En este sentido, ha asegurado que "un sistema de atención temprana válido es fundamental para poder prever" lo que va a pasar en este tipo de escenarios para poder "reaccionar". "Si no, no hay tiempo de reacción", ha matizado.

Señala a la CHJ

Así, ha sostenido que con los datos de previsión de lluvias que había ese día a las 7:30 horas y los mapas de peligrosidad de los que disponía el Ministerio, "se tenía que haber hecho la previsión a las 9 de la mañana".

"El sistema de alerta temprana, con el dato de previsión de lluvia que hay a las 7:30, o incluso 24 horas antes, lo que permite es transformarlo. Y quien tiene que transformarlo, en previsión de caudal, es la CHJ y el Ministerio de Transición Ecológica", ha añadido.

"Con arreglo a los mapas de peligrosidad que tienen los cauces, podían dar la alerta con la previsión de lluvia sin que llegara el momento, y quien tiene que transformar esa previsión de lluvia en alerta de caudal es la Confederación", ha aseverado el experto.

Teodoro Velázquez ha concluido diciendo que el riesgo era "totalmente previsible". "Con 180 metros cuadrados, sabían por los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación lo que se podía producir: una avenida de agua con un periodo de retorno de 500 años. Esos suponía 128 kilómetros cuadrados de inundación, 4 metros de altura de agua".

"Obras en conjunto"

El experto ha señalado la importancia de laminar el agua y desviar los cauces, porque de lo contrario, "las inundaciones serán continuas".

"Si la capacidad en el culetón de la CV-33 es de 18 m3 pero le llegan a 240, la inundación es inevitable. Y si Paiporta solo tiene capacidad para 800, pero si llegan 1.500... o se lamina y encauza, o la inundación es inevitable también".

"Al haber conexión entre el Poyo, Pozalet y La Saleta, el resultado es siempre el mismo. No vale resolver por separado, hay que hacer obras en conjunto porque están interconectadas", ha concluido.