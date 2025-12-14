Ya es oficial: suspenden las clases del lunes en las horas más duras de la borrasca Emilia en la provincia de Valencia

El mapa del paso de la borrasca Emilia por la península ibérica a las 19 horas del domingo. Aemet

El aviso rojo por acumulación de lluvias de hasta 250 litros en doce horas se acerca a las horas más peligrosas en todo el litoral de la provincia de Valencia. El domingo ha transcurrido de momento sin graves problemas y el punto en el que más ha llovido es en La Font d'en Carròs, con 146 litros.

La Agencia Estatal de Meteorología califica de peligro extraordinario esta situación a la que le otorga una probabilidad de que suceda de entre el 40 y el 70 % en las zonas mencionadas. El acumulado máximo, como puntualiza se refiere al que se pueda alcanzar la noche del domingo al lunes.

En el interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de la de Alicante están en aviso naranja, lo que se considera un peligro importante. En este caso alertan de que la lluvia podría alcanzar hasta los 60 litros en una hora.

La Universidad Politécnica de Valencia ha anunciado que las clases serán en línea la mañana del lunes en los campus de Vera y Gandia, solo será presencial la de Alcoy. La Universitat de València se suma a la suspensión de la docencia presencial y se harán en línea "cuando sea posible".

El Centro de Coordinación Operativa Municipal de Valencia ha decidido esta tarde el cierre de la actividad docente para el lunes 15 de diciembre en las pedanías más afectadas por la dana de 2024: Castellar - l'Oliveral, la Torre, Forn d'Alcedo y Faitanar.

Esta orden afecta a los siguientes centros educativos: Nuestra Señora del Rosario-Trinitarias, Escola Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral, Escola Privada de Música Musical Castellar-Oliveral, IES El Ravatxol, CEIP Castellar-Oliveral, CEE Rosa Llácer, Formiguetes, Universitat Popular Castellar-l’Oliveral.

En la Torre al CEIP Padre Manjón, Sambori, Sedajazz, Universitat Popular La Torre, y Centro Ocupacional de la Torre. En Forn d’Alcedo al CEIP del mismo nombre y también a su centro de universidad popular. Y en Faitanar el FP CFFOLGADO.

En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos, pero la jornada será no lectiva por acuerdo con las direcciones de los centros, como ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales.

¿Hasta cuándo dura la alerta? La Aemet recuerda que el aviso rojo en todo el litoral de la provincia de Valencia se mantendrá hasta las 05:59 horas. A partir de ahí pasa a naranja y se prevé que a las doce del mediodía vuelva a la normalidad.

¿Qué ha pasado el domingo?

El servicio de Emergencias de la Generalitat destaca que "no se ha producido ningún incidente relevante". A eso ha contribuido que la parte de la borrasca Emilia que cruza la Comunitat Valenciana donde más se ha concentrado es en el Mediterráneo.

Eso sí, la Aemet ha recordado esta tarde a las 19 horas que "lo más significativo" está pasando en el sur de Castellón por la persistencia, "ya que lleva lloviendo casi 9 horas sin parar". Eso se traduce en acumulados de 92 litros en Borriana, según los datos de Avamet que recoge À Punt.

Emergencias agradece que este domingo se "ha reducido drásticamente la circulación en las carreteras de la Comunitat Valenciana" lo que "garantiza una mayor seguridad". Y por eso señala que "continúa siendo importante la autoprotección y la concienciación de la ciudadanía".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.