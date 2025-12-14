Álvaro Carou se desplomó a 400 metros de llegar a la meta en la Maratón de Valencia: "Tengo ángeles de la guarda"

Con una condición física inmejorable y a sus 46 años, Álvaro Carou no logró completar la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Apenas le quedaban 400 metros para alcanzar la meta cuando, de repente, se desplomó al suelo. Su historia ha sido un verdadero milagro.

El domingo pasado este experimentado corredor de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) sufrió una parada cardiorrespiratoria en la que era su decimoséptima maratón. Jamás le había sucedido algo similar.

Recuerda llegar al tramo final: la pasarela azul que indica que está a punto de finalizar la carrera. Por el camino, asegura que no notó nada que le hiciera sospechar lo que estaba a punto de suceder.

El corredor explica que se sintió más cansado en los últimos kilómetros, "como en cualquier maratón, algo lógico en una prueba de resistencia en la que es habitual bajar un poco el ritmo al final".

"Iba perfecto. Me acuerdo sonreír porque ya estaba a punto de pasar por la zona de las falleras, pero ya no me acuerdo de más. Fue todo muy repentino", señala, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Varios atletas tras tomar la salida de la 45 edición de la Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. Efe / Kai Forsterling

Según le cuentan, la intervención no fue nada sencilla. Primero, los sanitarios de la organización le practicaron rápidamente la reanimación cardiopulmonar básica.

Pese al intento fallido, volvieron a probar con un desfibrilador, momento en el que volvió a recuperar la consciencia. "Recuerdo oír un aplauso muy grande mientras me trasladaban a la ambulancia para llevarme al hospital. Tengo ese sonido metido en la cabeza", afirma.

Álvaro pasó tres días en la UCI del Hospital Universitario La Fe de Valencia. Hasta allí se acercaron los responsables del Maratón de Valencia; el director técnico de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, José Peiró, y el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao, quienes tuvieron el detalle de hacerle una visita y colgarle la medalla de finisher de la prueba como gesto simbólico.

Medalla de 'finisher' de la Maratón de Valencia, otorgada a Álvaro Carou. EE

No se olvida tampoco de agradecer a todas las personas que le atendieron in situ y al equipo médico que, en sus palabras, "obró el milagro" tanto en quirófano como en la UCI: "Son mis ángeles de la guarda. Sus caras no las voy a olvidar nunca".

Desde entonces, considera que su corazón es "mitad gallego y mitad valenciano" porque nació en Galicia, pero también volvió a revivir en Valencia. "Me han tratado de lujo y en cada visita nos hemos emocionado mucho todos", reitera el gallego.

Contra todo pronóstico, Álvaro es una persona que cuida su salud y su alimentación. "Todos los años me hago una prueba de esfuerzo, un estudio cardiológico deportivo y me pago unas pruebas de esfuerzo con electrocardiograma. Nunca habían diagnosticado nada, pero me tocó", lamenta.

Sin embargo, para él empieza la que define como una nueva etapa, "la verdadera tirada larga y maratón: la vida".

Es cierto que lleva muchos maratones a sus espaldas. Este era su decimoséptimo. De hecho, venía de hacer dos pruebas en la Liga de Medio Maratón en Pontevedra y Vigo en las que había conseguido sus mejores marcas en esta modalidad: "Estaba en muy buena forma".

Aun así, Carou, ya acomodado en su tierra natal, advierte de que "nadie está exento de lo que le pueda pasar". Insiste en la importancia de cuidarse y hacerse las pruebas, pero recuerda que incluso haciéndolo todo correctamente un caso como el suyo puede ocurrir.

Álvaro Carou, corredor que participó en la Maratón de Valencia. EE

El miércoles le trasladaron a planta; y el jueves recibió el alta y ya pudo regresar a Vilagarcía de Arousa, donde ejerce como concejal del PSOE.

Acumula varias áreas clave del Gobierno local. Según relata, lleva las competencias de Economía y Empleo, Turismo y Juventud, además de ser vicepresidente de la Fundación de Deportes.

Como persona todoterreno, lo que nunca olvidará es la sensación de haber vuelto a nacer lejos de casa, en Valencia; una ciudad al otro extremo del mapa que ahora también siente como suya.