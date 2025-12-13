Salvador Pla, el pastelero que hace el mejor roscón de Reyes de España de edición limitada: "Sólo hago 500 al año"

Dulce, esponjoso y tradicional. Junto al turrón, el roscón de Reyes es, probablemente, el dulce más típico de la Navidad. Existen de muchos tamaños, sabores y rellenos, pero solo uno ha conseguido ser el mejor de España este 2025. Y está en Valencia.

El pastelero valenciano Salvador Pla es quien ha logrado hacerse con este prestigioso reconocimiento. Horas después de conocer el veredicto, cuenta a EL ESPAÑOL cómo le ha costado "asimilarlo". Eso sí, no es el primer premio que recibe: en 2018 fue nombrado "mejor pastelero mundial del año".

"Normalmente no nos presentamos a este tipo de concursos, pero al hacerse en Valencia nos sentíamos orgullosos de poder participar", explica. El destino quiso que, además, haya sido reconocido como el mejor de España.

Se trata de un concurso que se ha realizado por primera vez en la capital del Turia este año 2025. El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia y el Gremio de Maestros Confiteros de Valencia, con la colaboración del Ayuntamiento de Valencia, se han unido para hacerlo posible.

Es precisamente esta la razón por la que Salvador decidió presentarse, porque se hacía en su ciudad. "Al ser en la Terreta pensamos que era un gran orgullo presentarse", explica el pastelero valenciano.

Sobre todo, por su trayectoria en la profesión. Sus padres fundaron hace 52 años, en 1973, la Pastelería Monpla. Ubicada en la calle Pizarro, muy cerca de Gran Vía Marqués del Turia, lleva desde entonces endulzando el paladar de sus clientes.

Primero lo hicieron sus padres, y ahora Salvador ha seguido sus pasos. No es para menos, ya que desde la apertura del negocio él estuvo presente: "Tengo 52 años, como la pastelería. Mi madre estaba embarazada de mí cuando la abrieron".

Así, desde que nació, Salvador ha estado en contacto con el mundo pastelero. Esto le ha llevado, entre otras cosas, a descubrir el secreto para hacer el mejor roscón de Reyes de España.

El secreto está en la masa. "Hemos estado casi tres días para elaborar el roscón, la masa ha tenido que fermentar con masa madre natural, no con levadura", detalla.

Esto, según el pastelero, hace que el roscón quede "más tierno" y se digiera "mejor". "No resulta tan pesado ni empalagoso como otros", añade.

Además, apunta Salvador que para hacer un buen roscón "la masa debe tener mucho tiempo de fermentación". Para amoldarse a las bases del concurso, también debe pesar entre 400 y 600 gramos y utilizar materias primas de primera calidad.

El concurso tuvo lugar el pasado miércoles en Valencia. Por la mañana, los aspirantes al mejor roscón tuvieron que presentar sus propuestas ante un jurado llegado de diversos puntos de España. Esa misma tarde conocieron el veredicto.

En el certamen participaron más de 30 profesionales artesanos, pero Pastelería Monpla logró destacar "por la textura perfecta de su masa, aireada y esponjosa, su horneado impecable y un aroma tradicional que recuerda a los roscones artesanos tradicionales".

Primer Premio Roscón Clásico.

Salvador reconoce que en la pastelería tienen un gran ritmo de trabajo. "Somos 12 trabajadores, nos levantamos pronto de buena mañana e intentamos hacer los mejores productos dulces y salados con la mejor materia prima", relata.

Y a un módico precio. Los roscones rondan entre los 15 y los 30 euros, y el coste depende del tamaño y de si están o no rellenos.

Ahora, con el reconocimiento al 'mejor roscón', admite que no para: "Hay gente que llama para preguntar todo el rato por el roscón, y solo vamos a poder hacer 500 este año".

"Somos artesanos, somos pequeñitos y tenemos una producción limitada. Queremos seguir siendo así, pero esto también hace que no tengamos más espacio ni más hornos para atender más pedidos", explica Salvador.

Solo los más rápidos podrán degustar el mejor roscón de España el día de Reyes. Es el número máximo de pedidos que acepta la pastelería, aunque adelantan a este diario que ya han tomado una decisión para que nadie se quede sin su roscón.

"Cuando pasen Reyes, durante los fines de semana del mes de enero seguiremos haciendo roscones para quien se ha quedado sin", anuncia.

Los más precavidos no tendrán problema. Como asegura el propio pastelero, algunos clientes tienen su roscón y sus pastas de Navidad encargadas "desde la vuelta de vacaciones en septiembre". "Nos llaman y nos lo piden pronto porque el año anterior se quedaron sin", añade.