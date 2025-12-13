El PP ataca a Morant por las denuncias por acoso sexual al alcalde de Almussafes: "¿Desde cuándo tiene conocimiento?"

El Partido Popular quiere que Diana Morant, la líder de los socialistas en la Comunitat Valenciana, responda a "desde cuándo tiene conocimiento de las denuncias contra el alcalde de Almussafes". El propio Toni González, hasta este sábado número 2 del PSOE en la provincia de Valencia, reconocía que la acusación "es el último paso" de un conflicto que empezó en 2024.

Fernando Pastor, el nuevo portavoz del grupo popular en las Cortes valencianas, es el que lanza esta cuestión a la también ministra. Y asegura que "en el PSOE valenciano eran conocedores de este asunto desde hace tiempo".

La acusación de Pastor la basa en el comunicado publicado el viernes por González. El alcalde considera esta denuncia forma parte "de una campaña de acoso y derribo que la denunciante empezó hace más de un año tras serle negado por parte de la empresa pública de Almussafes en la que trabaja un aumento de sueldo y una mejora de sus condiciones laborales".

El comunicado del PP recuerda que "Toni González era afín a Ábalos, quien a su vez, fue el número dos de Morant en las listas para el Congreso de los Diputados, aunque a ella se le olvide y diga que prácticamente no lo conocía".

La líder socialista ha precipitado la dimisión de González este sábado, ya que en un acto en Torrevieja ha afirmado que "exige al alcalde de Almussafes que se dé de baja de militancia y renuncie a todos sus cargos orgánicos e institucionales". "Si no lo hace, será el partido el que suspenderá su militancia y lo expulsará", ha añadido.

El portavoz popular no se ha mostrado satisfecho con estas declaraciones porque considera que a Morant "no le ha quedado más remedio que pedir el acta a González tras volverse insostenible la situación al salir a la luz pública". Y ahí ha razonado "de no ser por esto mismo, porque se haya hecho público, ¿Morant hubiese mostrado esa contundencia para pedirle su dimisión?".

Fernando Pastor ha pedido a Morant "que pida disculpas en primer lugar a los valencianos por el bochorno de los escándalos en su partido, y también a las víctimas cuyas denuncias por acoso sexual han sido ocultadas para proteger a los presuntos acosadores".

La dureza en el tono de Pastor no se limita a la líder socialista. De hecho, se dirige también a la reciente secretaria de organización Rebeca Torró y a la secretaria de igualdad Pilar Bernabé. "Son encubridores de manual", asegura.