La Generalitat envía un Es-Alert por riesgo de inundación este domingo en el litoral de Valencia: “Busque zonas altas”

La borrasca Emilia llega a la provincia de Valencia con "las precipitaciones más intensas, fuertes o muy fuertes, localmente torrenciales". La Generalitat ha enviado esta tarde a las 19:23 horas un mensaje de alerta a todos los móviles en el que aconseja "busque zonas altas".

La Agencia Estatal de Meteorología indica que la situación para este domingo en la provincia de Valencia incluye también estas "persistentes" lluvias que vayan "acompañadas de tormentas". Y, de hecho, señala que las precipitaciones "podrían acumular localmente más de 180 litros en 12 horas". Una cifra similar a la indicada cuando llegó la dana del 29 de octubre de 2024.

Este episodio de lluvias, como señalan desde Aemet, continuará durante las primeras horas del lunes 15. La agencia recuerda que "debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja en altura, y/o de la configuración del viento en niveles bajos, puede ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones".

