Confirmado por Educación: la ayuda de hasta 4.500 a la que optarán los estudiantes valencianos en 2026

Cada año los estudiantes universitarios hacen frente a pagos en sus matrículas que muchas familias tienen dificultades para asumir. Para ayudarlas, el Ministerio de Educación y Formación Profesional otorga un año más las becas MEC.

Este subsidio se dirige tanto a las familias que necesitan ese empujón financiero como a los estudiantes a los que se les reconoce por su excelencia académica. Además, atendiendo a una serie de criterios, algunos alumnos podrían recibir hasta 4.500 euros de ayuda de parte del Estado.

En este curso 25/26, para todos aquellos estudiantes valencianos que enviaron su solicitud con anterioridad a la finalización del plazo, a partir de este mes de diciembre se espera que comiencen a recibir la cuantía fija de la ayuda, que está condicionada por una serie de requisitos.

Con este subsidio, que es esencial para los cursos de educación superior y postobligatoria, los alumnos valencianos que estudien en la propia ciudad o en otro punto del país podrán hacer frente a costes derivados de matrículas, material o gastos de manutención.

Para todos aquellos que enviaran la solicitud en el plazo correspondiente, la cuantía máxima que cada alumno podrá recibir es de 4.500 euros, pero esto está condicionado por una serie de premisas.

En primer lugar por, en la primera fase de la ayuda, cuya confirmación comenzará a llegar sobre este mes de diciembre en adelante, los estudiantes podrán recibir hasta 1.700 euros según su renta familiar dependiendo del umbral en el que se encuentren.

Hay tres umbrales. Estar dentro del umbral 1 da derecho a la ayuda de matrícula, cuantía fija por renta, residencia si procede y parte variable; en el umbral dos, la cuantía fija y, en muchos casos una fija menor por renta; y en el umbral 3 normalmente solo se cubre la matrícula y, en su caso, el complemento por excelencia académica.

En este caso, cabe recordar que por residencia cada alumno puede percibir hasta 2.700 euros si han tenido que desplazarse de su domicilio habitual para poder estudiar, además de otros factores.

Esos dos factores corresponden a la parte fija de la ayuda, mientras que en cuanto a la parte variable, los alumnos podrán recibir entre 600 y 1.500 euros.

Plazos

De acuerdo con precedentes y con la información acerca de las becas MEC, la resolución de la parte fija puede notificarse desde diciembre hasta marzo y después se abonan los importes.

En cuanto a la parte variable, esta llega más tarde, ya que suele empezar a notificarse a partir de febrero y marzo y puede alargarse hasta abril o mayo; siempre después de haberse cerrado la fase de cuantía fija.

Una vez se ha notificado y se ha procesado, tarda aproximadamente unos 45 días más en que el dinero esté ingresado en la cuenta.

Además, en los próximos meses será necesario estar atentos a las nuevas ayudas que el Ejecutivo pueda poner en marcha para los estudiantes y los plazos en los que estarán abiertas las convocatorias.