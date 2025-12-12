Investigan al dos del PSOE de Valencia por una denuncia de acoso sexual: "Es una venganza por un asunto laboral. Es falso"

Nueva denuncia por acoso sexual en el seno del PSOE. Se trata del alcalde de la localidad valenciana de Almussafes y vicesecretario del partido en la provincia de Valencia, Toni González.

Se trata de un nuevo caso de acoso que llega tras el caso de Paco Salazar y el de José Tomé, que ya ha presentado su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo.

Tal y como ha confirmado EL ESPAÑOL, la denuncia la ha presentado una mujer que se ha identificado con nombre y apellidos y que también ha presentado una segunda denuncia por acoso laboral.

Preguntado al respecto, González ha explicado a este diario que ha conocido la denuncia a través de los medios de comunicación.

Asegura que se trata de una "denuncia falsa" por parte de una mujer vinculada al partido, que llevó previamente a la Agencia Antifraude su situación laboral sin que prosperara esta iniciativa. "Tendrá que demostrarlo y no podrá, porque es falso", ha aseverado González.

Pese a ello, tal y como ha adelantado eldiario.es, también se ha abierto una investigación por parte de Ferraz para esclarecer los hechos y determinar las pertinentes medidas contra el alcalde.

Los hechos, según ha trasladado la denunciante, se han producido en el propio Ayuntamiento de Almussafes y la mujer ha acudido a denunciar los hechos tanto al canal Antiacoso del partido como al Departamento de Cumplimiento de Normativa.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, todavía no se ha tomado ninguna medida contra el primer edil de la localidad.

Casos en el partido

Se trata de la primera denuncia de esta índole que se ha impuesto contra un miembro de la formación socialista en el PSPV.

En las últimas semanas, el partido se ha visto salpicado por el caso Salazar, a quien varias afiliadas del partido denunciaron por acoso sexual sin que el partido hiciera nada durante cinco meses.

El caso Salazar estalló hace más de cinco meses, cuando el propio excargo socialista, que estaba llamado a ser adjunto de Organización y, por tanto, mano derecha de Rebeca Torró, fue apartado de las responsabilidades que ostentaba