El jefe de Gabinete de Mazón argumenta que no dio órdenes a Pradas y que los whatsapps están "descontextualizados"

El jefe de Gabinete de Mazón, a su llegada a los juzgados este viernes. Jorge Gil / EP

José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de Gabinete de Carlos Mazón, ha declarado este viernes por segunda vez ante la jueza de la dana.

La magistrada lo ha vuelto a citar para que aclare el contenido de los whatsapps que cruzó con la ex consellera de Interior, Salomé Pradas, el día de la dana. Ésta los ha aportado a la causa.

Cuenca ha argumentado, ante las insistentes preguntas de la jueza sobre su papel durante la gestión de la tragedia, que no dio órdenes a Pradas y que los whatsapps con ella están "descontextualizados".

En los mensajes se puede comprobar que la ex consellera comunicó a las 16:28 a Presidencia de la Generalitat de que había un fallecido en Utiel como consecuencia del desbordamiento del río Magro. Se lo dijo a Cuenca.

La respuesta de éste a las 16:43 fue un mensaje reenviado de Mazón. "Igual a las 19:00 vamos al Cecopi", dijo el entonces presidente de la Generalitat. Finalmente llegó a las 20:28.

Horas antes de ese mensaje de las 16:28, pasadas las 14:00, la ex consellera también avisó, tanto a Cuenca como al propio Mazón, de la situación en este mismo municipio. "La cosa se complica en Utiel", les dijo a ambos.

El whatsapp al presidente de la Generalitat con ese texto fue, concretamente, a las 14:11, momentos antes de que comenzara la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

Las conversaciones continuaron en las siguientes horas, en las que Pradas informaba al jefe de Gabinete de los problemas en Utiel, donde había personas que necesitaban ser rescatadas y los efectivos no podían entrar por vía terrestre.

"De confinar nada"

A las 19:54, Cuenca le dice: "Salo. De confinar nada, por favor. Calma". Ella le replica: "Las cosas están muy muy mal. Desbordamientos por toda la provincia".

"Ya mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas, Ribera Alta, Hoya de Buñol, Costera. Pero no toda la provincia. En fin".

La ex consellera le dice: "Vamos a enviar mensaje de precaución a todos". Se refería a Es-Alert de las 20:11. A lo que añade que "no se moja nadie" sobre las medidas.

"Es que poco se queda fuera (de la provincia). Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios".

"Salomé, para confinar hace falta un Estado de Alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma", le comenta Cuenca a las 20:08.

"Si, pero confinamiento podemos decretar por ley de Emergencias", le replica la ex consellera. "Quítate eso de a cabeza, por favor. Tranquila, che", le responde Cuenca, quien le informa a las 20:15 de que "el presi está llegando".

"No di orden alguna"

La jueza la ha cuestionado por todos estos mensajes al que fuera jefe de Gabinete de Mazón y le ha reprochado la "contradicción" entre ellos y la primera declaración que prestó en sede judicial. En ella aseguró que los criterios en la gestión de la emergencia fueron "técnicos y no políticos" y que no había dado asesoramiento de nada.

Cuenca ha tratado de explicar que habló con Pradas del confinamiento y de las dudas sobre la competencia o no de esta medida. Él, ha indicado, remitió a la consellera a los servicios jurídicos a través de Cayetano García, entonces secretario autonómico y uno de los miembros del núcleo duro de Mazón.

"Él (Cayetano) me llamó antes de que yo hablara con Pradas, eso lo he sabido ahora, para decirme que la consellera le había dicho confinar la provincia de Valencia y que en base a habilitación legal o Estado de Alarma daba traslado a la Abogacía de la Generalitat", ha relatado.

Minutos después, ha proseguido, le volvió a llamar. "Me dijo que ya había avisado a la Abogacia por si alguien de emergencias les llamaba por la consulta. Yo, como periodista, y me reitero, traslado y no puedo hacer nada más. La expresión 'de confinar nada' es porque la Abogacía de la Generalitat estaba en ello y teníamos que estar a la espera", ha expuesto.

"En el ánimo de ayudar y ser más ágil le hablé a la consellera de zonificar en comarcas afectadas por el foco de Forata. Ni di orden alguna, ni hice propuesta alguna ni sugerencia alguna, yo no tengo conocimientos jurídicos", ha asegurado.

