Prisión para el segundo detenido por asesinar a tiros a un hombre de 35 años en plena calle en Xirivella (Valencia)

El juzgado de Instrucción número 3 de Mislata (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión del hombre de 65 años detenido por la Policía Nacional en Xirivella (Valencia) como supuesto autor del asesinato a tiros de otro hombre de 35 años en plena vía pública el pasado 4 de septiembre.



El titular del juzgado ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, que queda investigado en una causa abierta inicialmente por un delito de homicidio/asesinato.

La investigación está declarada secreta, y en ella figura otro investigado, igualmente en situación de prisión preventiva, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Según han informado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el detenido es el padre del hombre que fue apresado en Requena (Valencia) el pasado mes de noviembre por estos mismos hechos, que también está en prisión. Los investigadores creen que ambos estaban juntos cuando cometieron el referido asesinato.

A plena luz del día, de forma premeditada y con determinación. Así asesinaron a Daniel M. en Xirivella (Valencia) mientras iba caminando por la calle en torno a las 10:00 horas de lo que parecía ser un jueves cualquiera.