Juan Carlos, el hombre que mató a Nati de una brutal paliza en Catarroja: "Empastillaba a su expareja y la maltrataba"

En la calle Alicante, en el municipio de Catarroja, todos conocen a Natividad Heredia. A sus 48 años y con cuatro hijos, todos mayores de edad, su pareja sentimental, Juan Carlos, le propinó una brutal paliza que la dejó en coma durante tres días hasta morir este martes en la UCI del Hospital Universitario de La Fe en Valencia.

Al igual que a Nati, todos conocían también a su asesino. "Era un hombre con muy malas pintas, siempre borracho y que armaba mucho jaleo", aseguran dos vecinas en un bar colindante ubicado en la avenida Rambleta.

Muchos lo conocían de vista y preferían no juntarse con él. Frecuentaba los bares cercanos durante las mañanas y por las tardes se sentaba en un banco, "siempre junto a su pareja", a "beber su cerveza".

Sin embargo, "nunca" habrían imaginado que acabaría con la vida de Nati con una brutal paliza. Ella se mudó hace seis meses al domicilio de Juan Carlos, una casa que era propiedad de la madre de este, una mujer también muy conocida en el barrio.

"Su madre lleva toda la vida en esta zona, siempre va en silla de ruedas y muchas veces les podías escuchar gritándose e insultándose", explican las vecinas en la calle.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL a través de los testimonios de los vecinos de uno de los barrios más humildes de Catarroja, el hombre ya contaba con antecedentes por maltrato sobre anteriores parejas.

"Me acuerdo que una vez vino y le dijo a mi novio: "Me acaban de quitar a mi novia". Se la llevaron porque él la empastillaba y le obligaba a mezclar con alcohol. También la maltrataba y sabemos que tiene otras denuncias por lo mismo", sostiene una testigo cuya pareja es cercana al agresor.

El pasado viernes, agredió a Nati. La víctima quedó en coma y falleció este martes. Esa misma noche y durante todo el sábado, la calle estaba repleta de agentes.

"Llegué a las tres de la mañana a casa y no había nadie, pero cuando volvió mi marido a las seis todo estaba lleno de policías", relata una vecina del número 18.

Portal del edificio donde vivían ambos. EE

En los días siguientes había movimiento constante en la calle Alicante. "Me levanté a las 11 y seguía la policía. Mi madre me llamó y me dijo que no paraban de correr y gritar para arriba y para abajo", detalla la misma mujer.

Juan Carlos fue arrestado durante ese fin de semana y puesto a disposición judicial el martes, por la mañana, mientras su pareja seguía hospitalizada, en estado muy grave, debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico y el resto de heridas provocadas por la paliza

Horas antes de la muerte de Natividad, su agresor había sido puesto en libertad provisional con prohibición cautelar de comunicación y de aproximación a menos de 2.000 metros de la víctima.

Medida que no llegó a hacerse efectiva porque horas después fallecía en La Fe la mujer de 48 años.

Tres hermanos conflictivos

Los vecinos de la zona de la Rambleta y la calle Alicante en Catarroja no solo conocen al agresor de Nati, también conocen a su familia, en la que muchos de sus miembros tienen antecedentes.

"Son tres hermanos en la familia, uno de ellos está en prisión, el otro acaba de salir y él ahora va a entrar en la cárcel", destacan.

Calle Alicante en Catarroja. EFE/Kai Forsterling

"Ellos vivían en la calle Colón (en Catarroja), los tres hermanos. Los crió su abuela porque su madre no estaba y hubo una señora mayor que trabajaba en un horno y que crió a uno de ellos", recuerda una vecina que los conocía desde pequeños.

Detenido y encarcelado

El Juez de Violencia contra la Mujer de Sueca ha decretado este miércoles el ingreso de Juan Carlos en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del homicidio de Nati.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras ordenar a la Guardia Civil que volviera a detenerlo este miércoles tras la muerte de la víctima.

Crimen machista en Catarroja. Atlas

Con anterioridad, tras la paliza y ya en el centro sanitario, el presunto maltratador relató que las heridas que presentaba su pareja correspondían a una caída accidental dentro del domicilio. Sin embargo, los médicos descartaron esa versión.

El hombre fue convocado a una comparecencia de prisión por parte del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sueca en la que la única acusación que había contra él era la Fiscalía, que no pidió el ingreso en prisión.

Finalmente, la Guardia Civil ha procedido a su detención de nuevo y en esta vez el juez sí que ha decretado su entrada en prisión.