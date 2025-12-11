El impactante asalto a una tienda de fotografía en el centro de Valencia: "Calculamos hasta 300.000€ en pérdidas"

Daños causados por los ladrones tras el robo a una tienda de fotografía en Valencia. EE

Duro golpe para Fotopro, una tienda de fotografía en pleno centro de Valencia. A las cuatro de la madrugada de este miércoles, cuatro encapuchados embistieron la puerta principal con un vehículo para sustraer del interior del local material fotográfico valorado en hasta 300.000 euros.

A los ladrones les bastó algo más de 4 minutos y medio para hacerse con su botín: cámaras y objetivos de alta gama.

Aunque todavía no han podido realizar el inventario completo, el establecimiento estima pérdidas en una horquilla de entre 100.000 y 300.000 euros, según comunican a EL ESPAÑOL.

En plena campaña de Navidad, valoran el robo de "desastre absoluto". "Como comercio local, de toda la vida, que se esfuerza a diario para salir adelante esto es un duro golpe", afirmaron en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Por el momento ya han podido sustituir la persiana por una nueva y atienden a los clientes, aunque siguen limpiando el local para "quitar los destrozos lo antes posible".

Vídeo del impactante asalto a una tienda de fotografía en pleno centro de Valencia.

"Para nosotros es un desastre, una catástrofe", transmiten desde Fotopro a este diario.

Acaba de pasar prácticamente el Black Friday y se han quedado sin el material suficiente para la venta: "No hay lo que tendríamos que tener ni lo que esperábamos vender en Navidad".

Pese al impactante asalto, han recibido numerosas muestras de solidaridad y afecto: "Estamos abrumados. Gracias a todas y a todos los que nos escribís y apoyáis, no solamente hoy. Sois el motor y el alma de Fotopro", expresan.