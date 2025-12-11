Las 19 eminencias reclutadas por Catalá para diseñar la Valencia del futuro: con 10 catedráticos y 4 mujeres

Diecinueve doctores, profesores y vicerrectores de las universidades públicas valencianas han sido los elegidos por el Ayuntamiento de Valencia para conformar la Comisión de Asesoría Científica del Binomio Universidad-Ciudad. Su misión: diseñar la Valencia del futuro.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dio a conocer este miércoles los 19 perfiles acompañada por los rectores de las dos universidades públicas de la ciudad, Mavi Mestre y José Capilla, de la Universitat de València (UV) y de la Universitat Politècnica de València (UPV), respectivamente.

La colaboración entre las dos instituciones académicas y la corporación se ha intensificado en los últimos meses tras las consecuencias de la dana del 29 de octubre de 2024.

De hecho, el Binomio fue reorientado como herramienta clave de resiliencia urbana, alineando todas sus capacidades universitarias con la seguridad, la recuperación económica y la protección ambiental de la ciudad.

Combina el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación, con el objetivo de trabajar por una ciudad más preparada para afrontar emergencias y con una ciudadanía más formada para afrontar situaciones adversas.

En este sentido, Catalá destacó durante la presentación la "misión histórica" de este órgano: "Afrontar los grandes retos que tenemos por delante, como la resiliencia de nuestro territorio, la movilidad o la vivienda, desde una visión metropolitana".

"Me refiero, claro está a la necesidad urgente de abordar un nuevo Plan Sur Metropolitano que necesita Valencia y su área metropolitana", añadió la máxima autoridad municipal.

Para conseguirlo, la alcaldesa ha reclamado "altura de miras, liderazgo, auténtica colaboración institucional y que todas las

administraciones, cada una en el ámbito de sus competencias, hagan lo que tienen que hacer".

La alcaldesa de València ha definido esta comisión científica como "el puente entre la ciencia y la acción pública, y una garantía de que cuando los desafíos se multipliquen, cada paso se dará sobre una base sólida, rigurosa e independiente".

Como primer gran hito institucional, la Comisión de Asesoría Científica ha presentado su Manifiesto de apoyo a la candidatura de L’Albufera como Reserva de la Biosfera, respaldando el valor ecológico, climático, cultural y socioeconómico del parque natural y su papel como defensa natural frente a las inundaciones.

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, afirmó que "es momento de destacar que L’Albufera es más que un espacio natural, es un ecosistema con procesos ambientales imprescindibles para nuestro medio natural y nuestra manera de vivir. Pero también es un ecosistema que sostiene actividades productivas e identidades propias de la singularidad de este patrimonio natural".

En relación al nuevo Plan Sur Metropolitano, José Capilla, rector de la Universitat Politècnica de València, señaló que "cuando se hizo se pensaba en el hormigón, en los canales, pero hoy tenemos una visión mucho más integral y respetuosa con el medio ambiente; y eso es lo que tenemos que hacer".

Previamente a la presentación de la comisión científica, representantes del Ayuntamiento y de las dos universidades públicas, encabezados por la alcaldesa y los dos rectores, se reunieron en el marco de la comisión estratégica del Binomio y han abordado los avances realizados a lo largo de este año.

El Binomio Universidad-Ciudad se articula a través de tres niveles de gobernanza: la Comisión Estratégica, que es el máximo órgano de dirección del binomio y define la visión y las prioridades; la Comisión Operativa, que coordina el despliegue técnico; y la Comisión de Asesoría Científica, que se ha constituido este miércoles para aportar el respaldo científico y la evaluación experta.

Los 19 miembros

Catalá resaltó que la comisión está conformada "por 19 personas expertas -catedráticos, investigadores, profesores- de ambas universidades, con un prestigio más que acreditado, cuya solvencia y capacidad científica y técnica en diferentes áreas resulta fundamental para entender y afrontar los retos a los que nos enfrentamos".

Profesor Santiago Carbó Valverde. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universitat de València, experto en sistema financiero y economía regional.

Profesor Gustau Camps-Valls. Doctor en Física y coordinador del grupo de investigación Image and Signal Processing. Especialista en inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la Tierra y el clima, con foco en el modelado y la predicción de eventos extremos a partir de big data e IA.

Dra. Ana Mª Camarasa Belmonte. Catedrática de Geografía Física de la Universitat de València y responsable del grupo de investigación RIUMED. Es experta en hidrología y riesgo de inundación en ramblas mediterráneas, en el contexto del cambio climático.

Profesor Dr. Antonio Camacho González. Doctor Internacional en Biología, Catedrático de Ecología y director del grupo de Investigación de Limnología de la Universitat de València. Preside el Comité Científico de la JRPN de l’Albufera y es experto en ecología acuática y cambio global.

Dr. Justo Herrera Gómez. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Vicerrector de Economía e Infraestructuras de la Universitat de València y profesor titular en Dirección de Empresas. Sus líneas de investigación abarcan la gobernanza en las administraciones públicas y la gestión directiva.

Dr. José Mª Nácher Escriche. Doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada. Experto en I+D+i para el desarrollo de personas, territorios y organizaciones, e impulsor de los grados en Turismo y Ciencias Gastronómicas de la UV.

Dr. Joan Romero González. Catedrático emérito de Geografía Humana de la Universitat de València. Trabaja en gobernanza territorial y ambiental y en modelos de organización de regiones metropolitanas en Europa y España. Es codirector de la Cátedra Cambio Climático, Territorio y Riesgos Ambientales en el Mediterráneo.

Dr. Andreu Rico Artero. Doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wageningen. Investigador CIDE-GENT en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la UV. Experto en ecotoxicología acuática y evaluación de riesgos de la contaminación.

Profesor Dr. José Manuel Pastor. Catedrático de Análisis Económico e investigador del IVIE. Experto en economía de la educación y economía regional, ha sido decano de la Facultat d’Economia y actualmente dirige la Cátedra Modelo Económico Sostenible València y su Entorno.

Dra. Raquel Ortells Bañeres. Doctora en Biología y profesora titular de Ecología en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE-UV). Especialista en ecología evolutiva de sistemas acuáticos y en la adaptación a ambientes cambiantes e impredecibles.

Dra. Eloina Coll Aliaga. Catedrática en el Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría de la Universitat Politècnica de València, e investigadora en el Instituto ITACA. Está especializada en SIG, datos geoespaciales, movilidad urbana y datos abiertos. Dirige la Cátedra de Governança de la Ciutat de València.

Profesor Félix Francés García. Catedrático de la UPV e investigador del IIAMA. Ha sido director del instituto y presidente de la Plataforma Tecnológica Española del Agua. Es experto en hidrología y gestión del agua, con una fuerte implicación en redes científicas nacionales e internacionales.

Dr. José Mª García Álvarez-Coque. Catedrático de Economía Aplicada en la Universitat Politècnica de València. Especialista en economía agraria y sistemas alimentarios, preside el Grupo Científico Asesor del programa SIPAM sobre patrimonio agrícola mundial.

Dr. Miguel Martín Monerris. Doctor en Ciencias Químicas y profesor-investigador en el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV. Experto en tecnologías ambientales relacionadas con la contaminación de ecosistemas acuáticos, vertidos al mar y soluciones basadas en la naturaleza.

Dra. Carla Montagud Montalvá. Doctora en Ingeniería Industrial y profesora-investigadora en el Instituto Universitario de Ingeniería Energética de la UPV. Directora de la Cátedra de Transición Energética Urbana, especializada en sistemas energéticos para edificios e integración de energías renovables.

Dr. Norat Roig Tierno. Catedrático de Economía Aplicada de la UPV, investigador del Grupo de Economía Internacional y Desarrollo y director de la Cátedra de Transformación del Modelo Económico. Trabaja en innovación regional, sistemas de innovación y sistemas agroalimentarios.

Dr. Javier Pérez Igualada. Doctor en Arquitectura, profesor titular del Departamento de Urbanismo de la UPV y director del Máster en Arquitectura del Paisaje. Su investigación se centra en arquitectura del paisaje, diseño urbano para el transporte y conjuntos residenciales en València.

Profesor Tomás Ruiz Sánchez. Catedrático de la UPV e investigador del Instituto del Transporte y Territorio. Director del Departamento de Ingeniería de los Transportes y de la Cátedra Transporte y Sociedad. Experto en movilidad peatonal y ciclista y en la relación entre movilidad y bienestar.

Dr. Carles Sanchis Ibor. Doctor en Geografía por la Universitat de València, profesor asociado de Geografía e investigador del Centro Valenciano de Estudios del Riego de la UPV. Su trabajo se centra en los espacios regados, humedales e inundaciones, desde perspectivas históricas y de gestión.