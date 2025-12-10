Otra niña sufrió trastornos de salud tras sedarla el anestesista que atendió a la menor de 6 años fallecida en Alzira

Nuevo caso de trastorno de salud por anestesia a manos del especialista que sedó a la menor de seis años fallecida tras su visita a una clínica dental privada en Alzira el pasado 20 de noviembre.

Se trata de una niña que fue tratada en una de las clínicas en las que trabajaba el anestesista que fue detenido la pasada semana y puesto en libertad con medidas cautelares, ubicada en la localidad de Paterna, también en un centro privado.

La pequeña de 5 años fue atendida en una clínica de Paterna el día anterior a lo ocurrido con las otras dos menores y tuvo que acudir a un hospital al sufrir complicaciones por la anestesia, según han confirmado EFE fuentes de la Policía Nacional.

El anestesista, que fue acusado de homicidio y de hurto por sustraer fármacos de un hospital público, el de Manises, trabajaba en distintas clínicas privadas además de en Alzira, la cual ha sido clausurada.

El pasado 4 de diciembre, tras su declaración en el juzgado, quedó en libertad con medidas cautelares, según acordó la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Alzira, después de que ser detenido el día anterior por homicidio imprudente.

La jueza consideró que no se daban las condiciones para dictar la prisión provisional solicitada por el Ministerio Público debido a que no ha apreciado riesgo de fuga, por encontrar acreditado suficiente arraigo en España del detenido, ni de destrucción de pruebas, tal y como informó el TSJ a través de un comunicado.

Además, al hombre de 43 años, que deberá comparecer de forma periódica ante el juzgado, se le retiró el pasaporte y no podrá salir del territorio nacional.

El anestesista queda investigado en una causa abierta por los delitos de homicidio por imprudencia profesional, lesiones por imprudencia profesional, hurto y omisión del deber de socorro, sin perjuicio de ulterior calificación conforme avance la investigación.

"Tenía antecedentes"

Tal y como informó este diario, el hombre de 43 años que aplicó el tratamiento de sedación a la menor fallecida "tenía antecedentes por irregularidades".

Según las mismas fuentes a las que ha accedido este diario, la actitud del propio especialista no "es la adecuada", lo que justifica los "antecedentes por irregularidades" que se le reprochan.

Entre los delitos que la Policía Nacional acusa al anestesista figura la sustracción de fármacos de un hospital público. Así lo descubrieron en el registro de su domicilio personal en el que encontraron productos médicos "de dudosa procedencia".

Clínica sin autorización

En cuanto a la investigación del fallecimiento de la menor de 6 años en Alzira y el ingreso de otra niña de 4 en el Clínico de Valencia por un episodio de fiebre, náuseas, malestar y somnolencia, la Conselleria de Sanidad informó de que la Clínica Mireia Vila no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia.

Entre ellas se incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor, de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

Fallecimiento de la menor

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.