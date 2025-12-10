Juanfran Pérez Llorca se reunirá por primera vez con Pedro Sánchez el próximo 17 de diciembre en La Moncloa

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante el acto institucional por el Día de la Constitución. Europa Press / Eduardo Parra

La primera reunión entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, será el próximo miércoles 17 de diciembre.

Pérez Llorca trasladará hasta la Moncloa todas las reivindicaciones asociadas a la dana, incluido el desvío del trágico barranco del Poyo, con el fin de agilizar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell también abordará la importancia de constituir una Comisión Mixta entre el Gobierno de España, la Generalitat, los ayuntamientos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y la Diputación de València para coordinar las tareas de recuperación y atender las demandas de los municipios damnificados.

Pero también viejos problemas sin resolver como la infrafinanciación valenciana o la carencia de agua en la provincia de Alicante, como ya informó EL ESPAÑOL.

Son algunos de los grandes asuntos que pondrá sobre la mesa del presidente del Gobierno el recién elegido presidente de la Generalitat Valenciana.

Pérez Llorca ha incidido en su apuesta por el "diálogo, el consenso y el entendimiento" entre todas las administraciones implicadas para dar una respuesta conjunta y a la altura de las necesidades de los ciudadanos.

La última reunión entre Pedro Sánchez y un presidente valenciano tuvo lugar el 4 de octubre de 2024, justo antes de la catástrofe natural que se cobró 230 vidas en Valencia el día 29.