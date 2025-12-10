Catalá carga contra Bernabé por el caso Salazar: "Su silencio cómplice me avergüenza, y más al ser una mujer valenciana"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha cargado contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, tras el caso Salazar.

Catalá ha lamentado el "silencio cómplice" de la que también es responsable de Igualdad en el Partido Socialista, Pilar Bernabé: "Me avergüenza, y más al ser una mujer valenciana".

Las declaraciones de la primera edil llegan tras conocerse denuncias anónimas por acoso sexual de Paco Salazar, ex alto cargo de Moncloa. En la misma semana se han conocido casos en Torremolinos que afectan al secretario general de la formación, Antonio Navarro; así como en Lugo contra el presidente de la Diputación, José Tomé.

Bernabé es la secretaria de Igualdad del PSOE, área que se encarga de garantizar que este tipo de situaciones no se produzcan o, en su defecto, de investigar los casos que se denuncien. La segunda, es la responsable de la comisión de derechos y garantías de la formación

"Soy una persona que siempre ha apostado por la igualdad", ha defendido Catalá. Así, ha apuntado a la situación interna del PSOE: "Lo que estamos viviendo en este país es que se ha caído el velo de la gran mentira del Partido Socialista".

"Uno de los valores teóricamente esenciales de la formación política es la defensa de la igualdad y la mujer, y estamos viendo que ni la defensa de la igualdad ni la defensa de la mujer", ha lamentado la primera edil.

Esto, argumenta, ocurre cuando "surgen denuncias en Torremolinos, en Lugo, frente a los que la dirección nacional del Partido Socialista no ha actuado". Y añade que el PSOE "ha silenciado" esos casos y "no ha tomado las decisiones oportunas".

En su opinión, al actuar así el PSOE frente a estas denuncias recientemente conocidas, "se destapa la gran mentira": "El feminismo del Partido Socialista era la gran mentira, porque la defensa de la mujer no puede ir en función de si le viene o no bien al líder en cada momento".

"La defensa debe hacerse siempre, y creo que ha fallado estrepitosamente la dirección nacional del PSOE", ha subrayado la alcaldesa.

Así, Catalá ha lamentado la actuación de la responsable de Igualdad del Partido Socialista y delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. "Su silencio cómplice es bochornoso y a mí me avergüenza", ha subrayado.

"Lo que más lamento es que sea valenciana. Esperaba más, mucho más de las valencianas en la dirección nacional del Partido Socialista", ha añadido. De esta forma, la alcaldesa de Valencia ha reiterado el "bochorno" que le produce el "silencio cómplice" de Bernabé.

Además, ha lanzado un consejo a la formación progresista: "En este contexto de corrupción, prostitución pagada con dinero público y silencio a las mujeres que han sufrido abusos dentro de un partido, lo mejor que puede hacer el Partido Socialista es refundarse". "Sus valores fundamentales están todos absolutamente en el suelo", ha destacado.