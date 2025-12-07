Jacobo (26), inquilino, denuncia que la casera les echa del piso: "Nos sube el alquiler a 1.500 euros más los gastos"

Jacobo no puede más y estalla. Denuncia en sus redes sociales que la casera pretende subirles a él y a sus compañeros de piso el alquiler a 1.500 euros más los gastos, un precio que considera "difícil de asumir". Actualmente paga 350 euros al mes por su habitación.

En realidad, a este joven de 26 años le enfada cómo se han hecho las cosas: "Avisos con muy poco margen, una subida del alquiler difícil de asumir teniendo en cuenta el tamaño de la habitación y el estado general de la vivienda, y situaciones que hemos vivido durante meses sin causar nunca ningún problema".

Tras comunicar un compañero que dejará el piso donde actualmente residen y después de que la propietaria de la casa asfixie con los precios a estos jóvenes, Jacobo ha decidido dejarlo e irse a vivir a otro lugar.

"No es una decisión que tome a la ligera, pero la situación del piso y la forma en la que se han comunicado estos cambios me han dejado con mal sabor de boca", afirma.

La arrendadora solo les da dos opciones: o pagarle lo mismo sin que haya nuevo inquilino, o subirles el alquiler 100 euros. "Entonces se va a poder quedar tu tía", dice, mientras, enseña su pequeña habitación que define como "mi pequeño zulo".

"No es nada personal con la casera, de verdad. Simplemente creo que, cuando compartes una casa y hay buena convivencia, lo mínimo es avisar con tiempo y tener en cuenta el contexto", añade.

Aunque el contrato termina en julio, ahora busca un nuevo hogar en el barrio de Algirós.

En un vídeo que subió un día después, enseña cómo su casera comenta en sus redes de forma pública: "Mi casera me llama mentiroso y creo que no se están entendiendo las cosas".

"Lo de arreglar todas estas cosas nos dice y usa la excusa de la dana, que todos los carpinteros de Valencia están ocupados y sinceramente esa excusa es que no me vale, porque además en la dana tenía cosas que me trajeron de Madrid en la parte de abajo, en un bajo que no se usa, y me las querían tirar", se queja.

"Todo lo que comunico tiene un motivo. En este caso, es visibilizar la situación y ayudar a encontrar un nuevo hogar", comunica.