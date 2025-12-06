El barrio de Valencia que busca ser la nueva zona de moda: una inversión de 5 millones de euros para construir 113 viviendas

Todo el mundo ha pasado por el centro de Valencia y conoce sus edificios y plazas más emblemáticas, donde todos quieren estar y donde la vida es más cara que en ningún otro lugar. Por ese mismo motivo, cada vez más personas optan por buscar opciones en otros barrios.

En esa búsqueda, hay un barrio que aspira a convertirse en la nueva zona de moda de la ciudad gracias al gran proceso de urbanización que va a sufrir.

Se trata del barrio de Malilla, una zona a unos 15 minutos del centro de la ciudad que ahora tiene prevista la construcción de 113 nuevas viviendas dentro del proceso de urbanización que ya está teniendo lugar.

Y es que este 4 de diciembre, el Consejo de Administración de AUMSA adjudicó la urbanización del PAI Malilla Sur, que contará con una inversión de cinco millones de euros.

Los terrenos se ubican entre el Bulevar Sur (avenida Fernando Abril Martorell), las vías de tren y el complejo sanitario de La Fe y será la empresa Torrescamara la encargada de ejecutar la promoción

De los más de 35.700 metros cuadrados de esta bolsa de suelo, el Ayuntamiento dispondrá de una parcela de casi 300 metros cuadrados con los que se podrán edificar 33 VPO.

Pero no es el único proyecto en marcha, ya que Metrovacesa ha iniciado la comercialización de Residencial Vora, su nueva promoción en Valencia capital. Esta cuenta con una inversión de 25,8 millones de euros.

El proyecto está compuesto por 98 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con posibilidad de plaza de garaje y trastero partiendo de pisos que salen a la venta desde los 268.000€.

Además, los clientes podrán personalizar sus hogares mediante el programa ‘Elige tu Look’, que permite elegir pavimentos, azulejos y otros acabados para reflejar su propio estilo de vida.

Según han trasladado, las viviendas están diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural y ofrecer espacios confortables, con detalles de calidad como armarios empotrados y ventilación mecánica individual, que garantizan bienestar y comodidad.

El conjunto residencial ubicado en el barrio de Turianova contará con amplias zonas comunes y de esparcimiento, incluyendo áreas de descanso, zona infantil y piscina comunitaria.

La puesta en marcha de nuevos proyectos de viviendas hacen que sea una de las zonas que mayor concentración de personas acoja en los próximos años, lo que hará que Malilla se llene de negocios y espacios de ocio y consumo que pueden convertirlo en el rincón de moda de Valencia.