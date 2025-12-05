Pradas informó a Presidencia de que había un muerto en Utiel a las 16:28 y le respondieron que Mazón iría al Cecopi a las 19:00

La ex consellera de Interior Salomé Pradas comunicó a las 16:28 a Presidencia de la Generalitat de que había un fallecido en Utiel como consecuencia del desbordamiento del río Magro.

Concretamente, se lo comunicó al jefe de Gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, tal como se desprende de los Whatsapps aportados por Pradas al juzgado.

La respuesta de éste a las 16:43 fue un mensaje reenviado de Mazón. "Igual a las 19:00 vamos al Cecopi", dijo el entonces presidente de la Generalitat. Finalmente llegó a las 20:28.

Whatsapp entre Pradas y el jefe de Gabinete de Mazón. EE

Horas antes de ese mensaje de las 16:28, pasadas las 14:00, la ex consellera también avisó, tanto a Cuenca como al propio Mazón, de la situación en este mismo municipio. "La cosa se complica en Utiel", les dijo a ambos.

El whatsaapp al presidente de la Generalitat con ese texto fue, concretamente, a las 14:11, momentos antes de que comenzara la comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

Mazón no respondió y lo siguiente que se ve en las capturas de pantalla son llamadas perdidas de whatsapp a las 20:19, cuando ya se había enviado el Es-Alert a la población.

Cuenca sí respondió a Pradas con un "ostias" y le preguntó si "tenía controlado" al alcalde de Utiel.

Pradas había dado cuenta a Mazón durante la mañana de las alertas por lluvias y de la situación en algunos puntos de la provincia, como Carlet, donde se desplazó la entonces consellera.

A las 13:03 le explicó que estaba "en comunicación con Pilar Bernabé (delegada del Gobierno)". "Lo que más preocupa ahora es zona Ribera Alta, barranco Pollo (sic.) y río Magro. Acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona", le expuso.

"Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo", añadió.

"Cojonudo", le respondió Mazón a las 13:34.

Conversación entre Pradas y Mazón el día de la dana. EE

Las conversaciones continuaron en las siguientes horas, en las que Pradas informaba al jefe de Gabinete de los problemas en Utiel, donde había personas que necesitaban ser rescatadas y los efectivos no podían entrar por vía terrestre.

"De confinar nada"

A las 19:54, Cuenca le dice: "Salo. De confinar nada, por favor. Calma". Ella le replica: "Las cosas están muy muy mal. Desbordamientos por toda la provincia".

"Ya mujer. Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas, Ribera Alta, Hoya de Buñol, Costera. Pero no toda la provincia. En fin".

Whatsapps entre Pradas y el jefe de Gabinete de Mazón. EE

La ex consellera le dice: "Vamos a enviar mensaje de precaución a todos". Se refería a Es-Alert de las 20:11. A lo que añade que "no se moja nadie" sobre las medidas.

"Es que poco se queda fuera (de la provincia). Y comunicaciones afecta a todos. Estamos en ello. Pedir precaución a todos. Confinamiento áreas afectadas. Y alejamiento (subir plantas) unos cuantos municipios".

"Salomé, para confinar hace falta un Estado de Alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma", le comenta Cuenca a las 20:08.

"Si, pero confinamiento podemos decretar por ley de Emergencias", le replica la ex consellera. "Quítate eso de a cabeza, por favor. Tranquila, che", le responde Cuenca, quien le informa a las 20:15 de que "el presi está llegando".