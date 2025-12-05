Mompó niega que el debate lingüístico retrasara el envío del mensaje de alerta a la población el día de la dana

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, negó este jueves a través de un mensaje en su perfil de X que el debate lingüístico sobre cambios en acentos y palabras en valenciano retrasara el envío del mensaje Es-Alert a la población el día de la dana.

Según el líder provincial, que lanzó dicho mensaje tras la declaración ante la jueza del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, este debate no tuvo ninguna incidencia significativa en el envío del mensaje de alerta masivo.

"Puedo asegurar que si alguien me pasa un texto donde pone 'aquest' y me pregunta, le diré que ponga 'este'. Sin ninguna duda. Pero, en ese caso, hubiésemos tardado cinco segundos más", defendió Mompó en sus redes sociales.

Según la versión de Suárez, él mismo planteó sobre las 17:00 horas mandar un mensaje a los ciudadanos ante la situación vivida en Utiel y Requena, zonas en las que se podía ver a vecinos subidos en los tejados para salvarse del agua. Algo en lo que volvió a insistir a las 17.38 horas, cuando estaba en marcha el Cecopi, pero no prosperó su petición.

Poco después, cuando ya se decidió enviar el mensaje y se comenzó a preparar en torno a las 19:00 horas, aseguró que la ex consellera Salomé Pradas quiso cambiar la redacción.

Según el alto funcionario, quiso modificarlo por varios motivos. Entre ellos, el aviso a los alcaldes, dudas jurídicas y cambios en acentos y palabras. Por lo que se comenzó a debatir sobre el contenido del Es-Alert y las dudas jurídicas que planteaba la ex consellera, que hizo varias consultas al respecto.

Después, entró en el debate lingüístico de uno de los borradores y, de acuerdo con Suárez, dio indicaciones concretas: quitar el acento de "València", cambiar "tipus" por "tipo" y "aquest" por "este".

Aunque Suárez no especificó que esto retrasara en exceso el envío de la alerta, sí incidió en que el debate duró varios minutos y generó una discusión en plena redacción del mismo.

Tras su declaración, Mompó publicó un mensaje en su red social para descartar que aquel debate pudo retrasar de forma alguna el envío de la alerta masiva. "Ese día lo que quería es que se enviase la alerta de una puta vez y, a día de hoy, todavía no entiendo por qué se tardó tanto".

"No pediré perdón por haber estado donde tocaba y tratando de ayudar a quienes lo necesitaban", asegura el presidente de la Diputación, quien por su cargo no es miembro del Cecopi pero decidió desplazarse el 29O hasta l'Eliana, donde se constituyó este órgano.

"Per cert, tot i que València s'hauria d'escriure en accent tancat, l'escric en obert, com marca la normativa. No és creïble que eixe dia diguera lo contrari" ("Por ciento, aunque València se debería de escribir con acento cerrado, lo escribo en abierto, como marca la normativa. No es creíble que ese día dijera lo contrario"), dijo el presidente provincial.