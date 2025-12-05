La jueza de la dana cita a declarar como testigo al jefe de los Bomberos los días 14 y 19 de enero

La magistrada también fija para el 22 de enero la comparecencia del secretario autonómico Cayetano García, del equipo de Mazón.

La jueza de la dana ha citado a declarar en calidad de testigo al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, para los próximos 14 y 19 de enero.

Se trata de una de las comparecencias clave que todavía quedaba por conocer junto a la del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, quien acudió este jueves y continuará el 17 de diciembre.

La magistrada ha programado asimismo para el 22 de enero la declaración del secretario autonómico Cayetano García, uno de los miembros del núcleo duro de Presidencia cuando Carlos Mazón estaba al frente.

