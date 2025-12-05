Camarero, Rovira y Gómez: solo tres consellers del primer gobierno de Mazón 'sobreviven' 30 meses después

Quinto cambio en el Gobierno valenciano desde el inicio de esta legislatura. Juanfran Pérez Llorca, menos de una semana después de su nombramiento como president de la Generalitat, anunció una remodelación del Consell que, además de cambios de cartera importantes, ha supuesto la incorporación de perfiles con peso político.

Una modificación que, aunque es 'continuista' con la era de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, dista mucho del primer Consell que configuró el expresident.

Y es que, de aquella foto tomada en julio de 2023, tan solo tres miembros del Gobierno valenciano continúan de la mano de Pérez Llorca.

En primer lugar, Susana Camarero, una de las figuras más expuestas durante la última etapa de Mazón como president, ya que asumió la portavocía de la Generalitat tras la fatídica dana y también ha sido cuestionada por su gestión de las residencias.

Con la remodelación de Pérez Llorca, Camarero continúa como vicepresidenta primera, pero cambia de cartera; abandona la Conselleria de Servicios Sociales y la portavocía y se incorpora a la nueva Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.

Por su parte, José Antonio Rovira ha protagonizado otro de los cambios más reseñables con el comienzo de la presidencia de Pérez Llorca. El que fuera conseller de Educación era una de las figuras más criticadas desde la oposición y los colectivos educativos.

Tras el cambio del Consell, Rovira sustituye a Ruth Merino al frente de la Conselleria de Hacienda y Economía. La ex síndica de Ciudadanos en Les Corts fue uno de los fichajes estrella de Mazón para su nuevo Gobierno de 2023. De hecho, la hizo portavoz al inicio de la legislatura.

Se trata de la única salida que ha tenido lugar con la remodelación de Pérez Llorca tras el último cambio que realizó Mazón en el Consell, exceptuando al vicepresidente Gan Pampols.

30 meses después de aquella foto del primer Consell, el último de los tres consellers que sobrevive es Marciano Gómez, que continúa en la Conselleria de Sanidad.

Foto sin Mazón

De la imagen del primer Consell de Mazón en 2023, siete de los diez que figuran en la foto ya no continúan en el Gobierno. De todos ellos, la salida más reseñable, evidentemente, es la del propio Mazón.

El expresident anunció su dimisión el pasado 3 de noviembre, un año después de la fatídica dana que asoló la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Junto con su salida, también abandonó el fichaje de Mazón para abordar la reconstrucción: José Francisco Gan Pampols.

Imagen de la última foto de familia del Consell. Rober Solsona / Europa Press

Con respecto a la foto de 2023, la dana tuvo consecuencias directas sobre dos miembros del ejecutivo: Nuria Montes, que abandonó la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y dejó paso a Marian Cano; y Salomé Pradas.

La que fuera consellera de Interior es una de las figuras más señaladas por la gestión de la emergencia el pasado 29-O, ya que incluso está siendo investigada por la jueza encargada de la causa judicial.

Ruptura con Vox

El cambio más drástico en los miembros del Gobierno valenciano llegó en julio de 2024, tan solo un año después de la formación de la coalición entre PP y Vox, cuando se produjo la ruptura entre ambos partidos.

En ese momento, todos los consellers del Gobierno de Mazón que pertenecían a Vox abandonaron el Consell.

Vicente Barrera abandonó la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Cultura y Deporte; Elisa Núñez la Conselleria de Justicia e Interior y José Luis Aguirre abandonó la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Consell de Pérez Llorca

Como ha publicado este diario, el nuevo Consell de Pérez Llorca implica el continuismo de la era de Carlos Mazón, cambios de cartera relevantes, incorporación de perfiles de peso político y de guiños a dirigentes del partido, además del fichaje de rostros de la época de Francisco Camps.

Los 11 'consellers' del nuevo Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca juran su cargo en el Palau de la Generalitat

Ocho de los nueve consellers que estaban hasta la fecha siguen, lo que tampoco traslada el mensaje de una renovación potente.

Una de las novedades principales es el nombramiento de José Díez como vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, acompañado de María del Carmen Ortí y Elena Albalat. La primera como consellera de Educación, Cultura y Universidades y la segunda como titular de Servicios Sociales, que dirigía Camarero.