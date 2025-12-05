El Ayuntamiento de Valencia informa: prohibido el tráfico en esta céntrica calle de la ciudad durante las fechas navideñas

El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado el cierre al tráfico de una calle del centro de la ciudad durante la época navideña. No es una gran vía, únicamente tiene un carril y aparcamiento de coches a ambos lados de la calzada, pero hasta el día de Reyes será "íntegramente para los vecinos".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha adelantado esta medida durante la presentación de la renovación de la calle Colón, que tendrá una acera más despejada, sin parking de motos y con los mismos tres carriles de tráfico.

Se trata de la calle Jorge Juan, una vía que conecta Colón con el propio Mercado de Colón y que alberga múltiples tiendas de moda muy concurridas durante la Navidad. Según Catalá, esta calle "debería ser peatonal".

Catalá ha subrayado que de esta forma la calle "será íntegramente para los vecinos" durante la Navidad. Y quién sabe si en un futuro lo será de forma permanente.

El Ayuntamiento lo baraja. De hecho, este corte al tráfico durante las fiestas puede tomarse como una 'prueba piloto'. Algo más de tres semanas en plena campaña navideña bastarán, posiblemente, para tomar la decisión sobre la peatonalización de la calle.

"Vamos a ver cómo funciona en Navidad, que pensamos que es una época muy propicia para esta iniciativa", ha apuntado la alcaldesa.

En concreto, esta medida se aplicará desde el 20 de diciembre, y será efectiva hasta el 6 de enero -inclusive-, el día de Reyes. Previamente, a partir del día 15 "se hará un señalamiento para la retirada de los vehículos desde la calle Sorní hasta Cirilo Amorós".

Así, únicamente se permitirá el paso de vehículos a los vados autorizados, y los vecinos podrán acceder así a sus garajes.

Durante la época navideña es común acudir al centro de Valencia para ayudar a los Reyes Magos con sus compras o pasear con amigos o familia y ver el alumbrado de Navidad. Por ello, la gran afluencia de gente hace complicado caminar espaciosamente por las calles.

En el caso de Jorge Juan, la gran cantidad de tiendas con alta demanda como Brownie, Ese o Ese y Scalpers hacen que los clientes se vean obligados a andar por aceras más bien estrechas para llegar a los comercios.

Con esta iniciativa, Catalá asegura que este tramo de Jorge Juan "se está analizando para su posible peatonalización": "Después de Navidad analizaremos el resultado", ha adelantado.

"Queremos que se gane en calidad, especialmente para el peatón, que ha sido siempre el eje de nuestras máximas preocupaciones", añade.

Calle Colón

La renovación de esta céntrica calle llega tras pasar 30 años desde la última intervención, según la alcaldesa. Por ello, "es un compromiso que se va a abordar con urgencia", ha señalado durante la presentación del proyecto.

La obra incluye la calle Colón, la plaza Los Pinazo y Cerdà de Tallada -detrás del Palacio de Justicia-, tiene un plazo de ejecución de cinco meses, y cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Todavía no se ha dado a conocer la fecha concreta, pero adelanta la alcaldesa que será "después de Fallas". Previsiblemente, entre abril y mayo.

Destaca la alcaldesa que dar con la renovación perfecta no ha sido tarea fácil: "Hemos hecho reuniones recurrentes con un consejo de arquitectura nacional e internacional para estudiar lo que pasa en grandes ciudades y traer lo mejor"

Para reordenar la calle Colón, Catalá explica que existen tres premisas con las que se ha trabajado. Una de ellas es la de "eliminar elementos urbanos que quitan espacio al peatón".

Otra premisa es "mejorar la seguridad de los viandantes". Para ello, Catalá apuesta en la calle Colón por la ampliación de los pasos de peatones, así como por utilizar "nueva señalética y nuevos semáforos" de personas y bicicletas.

La tercera premisa es "unificar la estética". Esto pasa por cambiar el material de las aceras, haciéndolo del mismo material que en las calles aledañas. En este caso, aceras de granito. El asfalto también se renovará, y se utilizará uno fonoabsorbente que reduce hasta 10 decibelios el ruido y hasta un 20% el CO₂, según indica el proyecto.