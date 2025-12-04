El subdirector de Emergencias planteó a las 17:45 un mensaje a la población con la advertencia de subir a zonas altas

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha revelado ante la jueza de la dana este jueves que planteó a las 17:45 el envío de un mensaje a la población en el que se recomendara subir a zonas altas.

El alto funcionario, que ha declarado como testigo, ha explicado que al inicio del Cecopi se abordó la situación de Utiel-Requena, donde había "personas en los tejados" y veían "los recursos de la UME y de bomberos forestales que no podían llegar".

Según ha expuesto, lo que más le preocupaba era que esas personas estaban atrapadas y que había posibilidad de una hipotermia.

A las 17:15, ha comentado, planteó en el Cecopi la utilización del Es-Alert para las personas atrapadas en Utiel-Requena, aunque no sabe si empleó ese nombre. Dijo que tenían capacidad de enviar un aviso a todos los móviles.

A partir de ese momento y de manera secuencial, ha señalado, tomaron el turno de palabra miembros de la UME y el jefe de los Bomberos, José Miguel Basset. Ambos trasladaron las dificultades para acceder.

También el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, quien les comunicó la situación de la presa de Forata, que estaba empezando a verter aguas y no descartaba que se pasara a escenario de rotura.

Sobre las 17:38, Inmaculada Piles (jefa de Servicio de Emergencias) le pasó un WhatsApp sobre los municipios afectados por la presa de Forata y otra funcionaria le remitió el plan de emergencias de la citada infraestructura. Según esa información, había poblaciones en las que marcaba 6 ó 7 metros de altura en caso de rotura.

"Ahí se dice que tenemos que avisar a la población", ha indicado Suárez, quien volvió a poner encima de la mesa que se podía utilizar el Es-Alert aunque no sabe, de nuevo, si dijo la palabra. También Polo, ha asegurado, habló de la posibilidad de la necesidad de mandar un mensaje a la población. Eso fue a las 17:45.

En ese punto, ha señalado que tiene pocas notas manuscritas de ese día pero tiene apuntes en una libreta en los que consta que planteó un mensaje muy básico que decía: "Ante la evolución situación se recomienda que accedan a zonas altas y permanezcan atentos".

Cabe recordar que el envío de la alerta, que acabó produciendo a las 20:11, no llevaba el aviso de subir a pisos ni zonas altas, sino únicamente el de evitar desplazamientos.

Suárez ha asegurado que cuando propone el mensaje tanto para Utiel como para Forata (es decir, para la zona del río Magro), Basset opinó que "tenían que tener cuidado con generar alarmismo" y que quería que los expertos validaran el contenido del mensaje.

Eso tuvo lugar sobre las 18:00 o las 18:05, de acuerdo con el subdirector de Emergencias. Y ahí, ha dicho, es cuando la ex consellera Salomé Pradas indicó que debían pensar las diferentes opciones y se cortó el Cecopi, que se volvió a reconectar sobre las 19:00.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.