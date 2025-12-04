Pérez Llorca contacta con las víctimas de la dana: "Se ha notado un cambio de talante respecto a Mazón"

Víctimas de la dana durante el discurso de investidura de Pérez Llorca. Jorge Gil / Europa Press

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha contactado con las principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre con una llamada que ya anunció en su discurso de investidura y sobre la que las víctimas han celebrado el tono "cordial" del nuevo jefe del Consell.

Así lo han asegurado las portavoces de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, a preguntas de los medios sobre si esperaban la llamada del president.

"Nos ha llamado y lo que podemos decir es que ha sido una conversación cordial", ha desvelado Gradolí.

La portavoz también ha destacado que deberán transmitir "esa primera toma de contacto a todos los asociados para ver qué hacemos porque sí que había una posición clara respecto al anterior president de la Generalitat".

Ahora, asegura que deberán informar a los socios para ver "cómo encarar esta nueva situación", algo que también ha compartido Rosa Álvarez, que trasladará también la decisión a una asamblea extraordinaria en la organización.

"Ya se ha notado un cambio de talante respecto a Carlos Mazón, que lo único que hacía era maltratarnos e insultarnos", ha remarcado Gradolí.

"Es cierto que hay mejores formas. Yo creo que es fundamental que nos diga ese perdón en qué consiste a la cara y a los ojos. Y si hay arrepentimiento, de qué se arrepienten y en qué consiste", ha aseverado Álvarez.

Las asociaciones han valorado también la composición del nuevo Consell formado por Pérez Llorca. Sobre esta cuestión, la presidenta de la Associació Víctimes Mortals ha puntualizado que "consellers nuevos hay pocos" y que "realmente lo que ha hecho es un movimiento de fichas".

Asimismo, ha lamentado que "no ha hecho ninguna concesión" a las peticiones de la asociación, que pasaban, en primer lugar, por "tres dimisiones fundamentales", las de Miguel Barrachina, José Antonio Rovira y Susana Camarero.

"No por capricho nuestro, sino porque fueron fundamentales para el desastre humanitario que hubo el día 29 de octubre de 2024 por razones obvias", ha añadido.

Rosa Álvarez ha recriminado que "a algunos de ellos hasta los ha reforzado". "Con lo cual muy buenas formas, eso hay que decirlo, pero el fondo nefasto", ha sentenciado.

Víctimas "muy dolidas"

Esta portavoz ha expuesto que las familias de las víctimas están "muy dolidas" y considera que se hace "una ofensa nueva y sumada" a que tampoco se ha hecho el gesto "simbólico", puesto que el acta de diputado es personal, de solicitar al expresident Carlos Mazón que entregue su puesto en Les Corts.

"No le costaba nada y, además de no solicitársela, lo refuerza con una portavocía vacía de contenido. Otra vez cargos sin cargas y además remunerada, por si no había suficiente", ha afeado.

"Por lo tanto, mucho dolor, una ofensa sumada más y encima nos tira la pelota pidiéndonos un perdón vacío de contenido que hace extensivo al resto de administraciones, como si fuera el interlocutor del resto de administraciones sin saber si el resto de administraciones nos ha pedido o no perdón", ha declarado Álvarez.

Mariló Gradolí ha agregado que la asociación que representa va en la misma dirección y cree que en el Consell ha habido "pocos cambios".

"Realmente lo que se hacen son refuerzos y continúan las mismas personas que estaban al frente el día 29 de octubre de 2024 sin asumir ninguna responsabilidad".

"Por ello seguimos exigiendo que se asuman las responsabilidades y que como presidente de la Generalitat empiece ya a tomar esas responsabilidades y que haga dimitir o que aparte del Consell a Susana Camarero, a Rovira y a Barrachina", ha concluido.