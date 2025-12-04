La Generalitat denuncia que el Gobierno le ha excluido del 40º aniversario de Turespaña por "criterios políticos"

La voluntad por acercar posturas entre la Administración estatal y la autonómica parecía cada vez más firme. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado un revés institucional a la Generalitat Valenciana.

En la celebración del 40º aniversario de Turespaña han estado presentes la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el director de Turespaña, Miguel Sanz; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Sin embargo, no ha habido representación del Gobierno valenciano.

Desde Turisme Comunitat Valenciana lamentan que "un acto que tendría que haber sido un ejemplo de consenso y colaboración entre administraciones no cuente con la presencia de la principal entidad que gestiona la política turística de la Generalitat".

Este hecho se produce en pleno proceso de remodelación del Consell, liderado por el nuevo presidente, Juanfran Pérez Llorca, quien ha manifestado públicamente su intención de "tender puentes" con el Gobierno de España de cara a la reconstrucción tras la dana y otras "cuestiones pendientes" como la infrafinanciación.

Fuentes del Consell matizan que "la colaboración técnica con Turespaña ha sido fructífera durante todos estos años", por lo que les "resulta especialmente sorprendente" que no se cuente con la participación "de nadie de la Administración autonómica en una fecha tan señalada".

En esta línea, la Generalitat Valenciana denuncia que el Gobierno les ha excluido, "y más aún con el trasfondo de la recuperación tras la trágica riada, que debe enfatizar la lealtad institucional con el objetivo de recuperar la imagen de la provincia y la Comunitat".

"Esta exclusión se debe a criterios políticos, algo que tristemente empieza a ser una costumbre cuando se trata del Gobierno de España", insisten desde Turisme.

Valencia "sostenible"

La alcaldesa ha valorado el "trabajo clave" realizado desde este organismo para el desarrollo del turismo como primera industria de España, y ha destacado la relevancia de València para fortalecer la marca España.



"Cada territorio aporta una identidad única, un patrimonio propio y una forma de vivir que, juntas, enriquecen y dan sentido a la Marca España. Y creo, sinceramente, que no hay mejor ciudad que València para enseñarle al mundo el potencial de nuestro país y la fortaleza de una tierra que siempre se levanta", ha afirmado.



Catalá ha apostado por un modelo turístico para la ciudad en el que "prime la calidad sobre la cantidad", y en el que el turismo "se integre con naturalidad en la vida diaria de la ciudad, generando oportunidades sin renunciar al bienestar de quienes aquí viven".



También ha defendido la necesidad de que el desarrollo turístico de València sea sostenible y sitúe la convivencia y el bienestar de los vecinos y vecinas por encima de cualquier acción de promoción del turismo.



Con esta finalidad, Catalá ha anunciado la creación de una Red de Destinos Urbanos, "que nos permita defender nuestros intereses, compartir información y soluciones y trabajar de forma coordinada con otras entidades, entre ellas Turespaña, para afrontar juntos -ha dicho- los retos y oportunidades de este nuevo escenario".



La alcaldesa ha pedido al ministro Hereu continuar trabajando "desde la lealtad institucional junto con Turespaña para la promoción turística de València y España", pero ha reivindicado que el Gobierno declare Acontecimientos de Excepcional Interés Público el València Digital Summit, los Gay Games, el Año Jubilar del Santo Cáliz y, con carácter retroactivo, la Capitalidad Verde Europea.

Turespaña

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este jueves, en el acto central del cuadragésimo aniversario de la creación de Turespaña, celebrado en Valencia, "el papel clave del marketing y la promoción responsables en el éxito de España como destino turístico sostenible".



Hereu, que ha clausurado la jornada celebrada en el Palau de Les Arts Reina Sofia, ha felicitado a Turespaña, organismo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, por cuatro décadas de servicio público orientado a hacer de España un país líder y referencia internacional en turismo.



Además, ha animado al organismo a seguir evolucionando en los próximos años para no dejar de mirar al turista internacional, pero con los ojos del residente.



El ministro ha destacado la trascendencia política de la Estrategia España Turismo 2030, que guiará al sector "hacia un modelo sostenible, equilibrado e inclusivo bajo dos principios orientadores: situar a las personas en el centro y abordarlas desde la premisa de la triple sostenibilidad, económica, social y medioambiental".



El acto ha servido también para adelantar las líneas maestras del nuevo Plan Marco Operativo 2026–2028 de Turespaña, concebido para alinear plenamente la actuación del organismo con esta nueva hoja de ruta del turismo español, ha informado el Ministerio.



El nuevo plan, que se presentará oficialmente en el primer trimestre de 2026, fijará las directrices estratégicas que orientarán la actividad de Turespaña durante el próximo trienio, reforzando su papel como agente clave de transformación hacia un modelo turístico más sostenible, sustentado en la gestión eficiente de la demanda internacional.



El plan centrará su actuación en tres objetivos: impulsar la imagen y el posicionamiento internacional de destinos por descubrir; preservar y fortalecer la reputación de los destinos consolidados, y ahondar en el liderazgo de España en productos turísticos estratégicos, gastronómico, premium y de negocios.



El ministro ha asegurado que a la Comunitat Valenciana es una de las regiones con más músculo turístico del país y que mejor está sabiendo adaptarse a los nuevos parámetros de calidad y sostenibilidad que demanda la industria.



