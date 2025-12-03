Así queda el nuevo Gobierno de Pérez Llorca: 3 vicepresidencias y un comisionado de la reconstrucción por la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció este miércoles la remodelación del Gobierno valenciano. Un ejecutivo que estará integrado por tres vicepresidencias en áreas que quiere reforzar y un nuevo comisionado para la reconstrucción tras la dana.

La Vicepresidencia primera la ostentará Susana Camarero, que mantendrá las competencias en Vivienda, Juventud e Igualdad y sumará, además, Empleo, anteriormente ubicada en el departamento de Educación y Universidades.

Con esto, reforzará el perfil de la hasta ahora portavoz del ejecutivo autonómico, dado que es un área a la que el nuevo presidente quiere dotar de una especial relevancia y situarla como eje central de su gobierno, tal y como aseguró en el discurso de su toma de posesión del martes. "No hay proyecto de vida si la vivienda es considerada un lujo", comentó.

Junto a esta, también se creará una Vicepresidencia segunda, que asumirá el también nuevo conseller de Presidencia José Díez, tal y como ha avanzado EL ESPAÑOL en exclusiva. El hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos (dependiente) de Presidencia será secretario del Consell.

Pepe Díez, como le conocen en el PP, cuenta con buena consideración y ha tenido un papel relevante en la llegada de Edwards Lifescience a la Comunitat, con la instalación de una planta en Moncada, y mantiene una interlocución permanente con empresas como PowerCo.

Abogado de la Generalitat y Doctor en Derecho Civil por la Universitat de València, Díez fue responsable del área jurídica y de recursos humanos del Palau de Les Arts de 2005 a 2007 y director del gabinete de Mario Flores, conseller de Infraestructuras y Transporte de 2007 a 2012 en el Gobierno de Francisco Camps y, más tarde, de Alberto Fabra.

En 2023 fue nombrado por Carlos Mazón para situarse bajo el paraguas de Presidencia de la Generalitat, pero su trayectoria y perfil especialmente técnico, además de discreto y con trayectoria, le ha hecho ascender a conseller y vicepresidente.

La Vicepresidencia tercera recaerá en el ahora vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente y Territorio con Vicente Martínez Mus. Este también asumirá las competencias en materia de Energía, hasta ahora en la Conselleria de Industria y Turismo que dirige Marian Cano.

Comisionado de la reconstrucción

La reconstrucción de la provincia de Valencia tras la dana tendrá también un lugar principal en el nuevo Ejecutivo. Ahora bien, si en la anterior etapa con Carlos Mazón tuvo rango de vicepresidencia con Francisco José Gan Pampols, ahora tendrá la figura de comisionado. Un cargo que ejercerá Raúl Mérida, actual secretario autonómico de Medio Ambiente.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Función Pública estará dirigida por José Antonio Rovira, de modo que esta cartera recuperará el diseño que tuvo al inicio de la actual legislatura con Ruth Merino al frente, quien, huelga apuntar, ha sido la única salida del actual Ejecutivo autonómico.

Rovira dejará, así, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Un área que, ahora, pasará a gestionar María del Carmen Ortí Ferrer, inspectora de Educación y Directora de la Universidad Popular en la ciudad de Valencia.

La Conselleria de Servicios Sociales la dirigirá Elena Albalat, hasta ahora secretaria autonómica de Sistema Sociosanitario.

El resto de consellers continuarán al frente de las competencias que venían ejerciendo hasta ahora. Es el caso de Miguel Barrachina, que seguirá al frente de Agricultura y Agua, si bien también asumirá ahora la portavocía del Consell que deja Camarero.

La Conselleria de Justicia asumirá las competencias en Transparencia, que saldrán de Presidencia, y las seguirá ostentando la consellera Nuria Martínez. Del mismo modo, en la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo continuará Marian Cano.

También lo harán Marciano Gómez y Juan Carlos Valderrama al frente de Sanidad y Emergencias e Interior, respectivamente.

Tres SA en Presidencia y Lengua

Como gran novedad, Pérez Llorca ha anunciado que Presidencia pasará ahora a asumir las competencias en Política Lingüística. Un área complicada que le permitirá asumir en primera persona la interlocución con la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL).

La relación con el órgano estatutario que preside Verónica Cantó ha estado en el punto de mira del gobierno de Carlos Mazón desde el inicio. Y más especialmente, desde las negociaciones de PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Generalitat de 2025.

Mazón asumió las peticiones del partido de Santiago Abascal. Cedió ante sus demandas para restarle un importante porcentaje del presupuesto en el presente ejercicio después de que sus socios preferentes en el parlamento valenciano le reclamaran "estrangular hasta su desaparición" a la institución encargada de la normativa lingüística del valenciano.

En su discurso de investidura, Pérez Llorca ya reconoció las discrepancias que tiene con Vox respecto a este órgano estatutario y anunció que su intención era crear una nueva ley para devolverle el sentido por el que fue creada esta institución.

Además de esto, el presidente también ha anunciado que la Secretaria de Comunicación pasará a ocuparla el hasta ahora presidente de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, Vicente Ordaz.

El exdirector de Informativos de COPE Valencia fue nombrado presidente de la cadena pública el pasado mes de enero, por lo que su paso por À Punt apenas ha durado un año.

Su salida de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) abre la puerta a que se produzcan nuevas negociaciones con los grupos parlamentarios en Les Corts Valencianes y, en particular, para la posible entrada del PSPV o Compromís en el Consejo de Administración después de que en su día descartaran presentar ningún candidato para este órgano de dirección.

En Presidencia, además de la nueva Secretaría Autonómica de Comunicación o del conseller de Presidencia con rango de vicepresidente segundo, habrá otras dos secretarías autonómicas que ocuparán Henar Molinero como secretaria autonómica de Presidencia y Jacobo Navarro como secretario autonómico de Análisis Estratégico y Política Públicas.