La Policía detiene a la dueña de la clínica dental y al anestesista que sedó a la niña de 6 años fallecida en Alzira

El anestesista que sedó a la niña de seis años que falleció tras una visita a una clínica dental en Alzira ha sido detenido este miércoles en Valencia por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave.

Los agentes han procedido de esta manera ante el fallecimiento de la menor y también ante la grave intoxicación de otra niña de cuatro años que ya ha sido dada de alta del hospital tras días ingresada.

El anestesista, de 43 años de edad, está acusado de un delito de homicidio imprudente, lesiones contra la salud pública y omisión del deber de socorro. Además, los agentes también han detenido a la propietaria de la clínica Mireia Vila.

Días atrás, el servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad ya mantuvo una reunión con el especialista que administró la dosis a las dos pacientes de la clínica de Alzira.

Tras el encuentro, el servicio elaboró un informe del que se dará traslado a la autoridad judicial, según confirmaron fuentes del departamento, para investigar su posible responsabilidad en la muerte de la niña de seis años.

Tras la reunión, el detenido, que trabaja para varias clínicas privadas, ya fue interrogado por agentes del Grupo de Homicidios poco después de que se celebrara esa reunión.

El servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad inició una investigación y desde entonces analiza los fármacos administrados, trazabilidad de los mismos, y las autorizaciones de la clínica, para dilucidar lo ocurrido.

Asimismo, ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica y la Policía precintó el centro privado.

Menor fallecida

La menor presentaba dificultades para respirar y somnolencia, pero además, presentaba una escasa respuesta a estímulos y también vomitó en varias ocasiones, por lo que permaneció en observación cuatro horas en el centro pero finalmente se le mandó a casa.

Cuando regresaron a su casa, la niña continuó con los mismos síntomas. Sin embargo, tras beber un vaso de agua, comenzó a reaccionar positivamente. Pese a ello, tras experimentar dificultades para respirar acabó desplomándose. Sus padres la llevaron en su propio vehículo al Hospital de la Ribera.

Allí, a las 16:52, la menor ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital La Ribera en parada cardiorrespiratoria, donde finalmente falleció.

Alta de la segunda niña

Por su parte, la niña de cuatro años que permanecía ingresada en el Clínico de Valencia tras ser atendida en la clínica dental de Alzira ha sido dada de alta.

La menor acudió el 20 de noviembre por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia.

Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico.