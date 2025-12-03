Marta, vecina de Valencia, sobre la saturación del centro en Navidad: "Es imposible andar 2 calles sin chocarse con alguien"

El centro de Valencia se llena en las fechas más importantes del año. Black Friday, rebajas, Fallas,... Por ello, la época navideña no se queda atrás y, aunque todavía quedan semanas para las vacaciones, los valencianos ya comienzan a hacer sus compras.

Todo esto provoca una gran saturación del centro neurálgico de la ciudad, lo que agobia a muchos vecinos que viven en esas zonas, ya que "ni siquiera pueden caminar".

Así lo asegura Marta en declaraciones a EL ESPAÑOL, donde asegura que "es imposible andar dos calles sin chocarse con alguien".

Ella vive en la calle Cirilo Amorós, una de las vías más próximas a la calle Colón, la zona preferida por todos para comprar todo lo que necesitan para la Navidad y donde se encuentran las mejores tiendas para hacerlo.

"Vivo al lado, no solo el ruido ya es casi insoportable, sino que bajo de casa y trato de cruzar por Colón y no tardo menos de 15 minutos en pasar dos calles", critica.

Se mudó desde la periferia al centro de la ciudad hace poco más de dos años, y aunque está "muy contenta" con su nueva casa, reconoce que para algunas cosas vivir en el centro no es cómodo. "Hay mucho tráfico y mucha gente", asegura.

"Sobre todo en Navidad", explica. Ella misma bajó este sábado a hacer sus primeras compras navideñas, pero no quiere volver a pisar Colón "hasta que no sea indispensable".

Como ella muchas otras personas optan por buscar otras opciones más alejadas del centro aunque eso suponga desplazarse de su zona residencial, ya que "es imposible andar por el centro sin chocarse con alguien".

Y es que, durante toda la Navidad, la ciudad de Valencia sufrirá cortes de tráfico y desvíos en las principales fechas festivas que afectarán a la circulación y a las compras del mes de diciembre.

Cortes de tráfico

El operativo desplegado en coordinación con la Policía Local, el servicio de Movilidad y la EMT "prioriza la seguridad y la movilidad de los viandantes" y se han fijado cortes al tráfico rodado y desvíos de transporte público en el centro de la ciudad y en los accesos a las principales áreas comerciales.

Según detalló el Ayuntamiento de Valencia, las medidas de gestión de la circulación durante la campaña de Navidad serán de aplicación los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17.00 a 22.00 horas.

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos, según ha informado el Cap i Casal.

Durante el período de vigencia de las medidas se contará con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establecerá controles de saturación en algunas de las vías de acceso al centro de la ciudad.

En concreto, afectará a la calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida del Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí, y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecerán controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.