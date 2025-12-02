Pérez Llorca toma posesión con la petición de perdón a las víctimas de la dana: "Ha de ser el inicio de la reconciliación"

Juanfran Pérez Llorca ha prometido este martes su cargo como presidente de la Generalitat en Les Corts Valencianes y ha pedido perdón a las víctimas de la dana en nombre del Gobierno autonómico durante su discurso de toma de posesión.

"Me corresponde pedir perdón. Estas palabras van mucho más allá del formalismo institucional, nacen de un convecimiento personal y suponen el inicio de un diálogo. Ni el día 29 ni los días posteriores las administraciones estuvieron a la altura", ha afirmado en presencia de Carlos Mazón, sentado en un escaño de la última fila.

Para el presidente de la Generalitat, la petición de perdón "ha de ser el inicio de una reconciliación". "Ha sido un año largo y duro para el conjunto de la sociedad. Un año de mucha tensión y crispación que solo ha añadido dolor al dolor", ha señalado.

En opinión de Pérez Llorca, los últimos meses han estado repletos de "debates que se han alejado de las víctimas" cuando éstas "ya no merecen sentir más soledad".

El dirigente autonómico ha avanzado algunas líneas de su Gobierno en un acto al que ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, en representación de la dirección nacional del partido.

Entre ellas, que la Vivienda será un eje central. Algo que anticipa que podría tener Conselleria propia. "Más agilidad y más seguridad jurídica. No hay proyecto de vida si la vivienda es considerada un lujo", ha comentado.

Simplificación administrativa

Según Pérez Llorca, "otra exigencia que reclama la sociedad es la simplificación administrativa". "La gente no pide privilegios, pide que la vida funcione, que la burocracia no sea un muro, que una licencia no tarde meses, que una ayuda no sea un laberinto", ha dicho.

También ha puesto el foco en la juventud, que está "más formada que sus padres" pero "tiene menos oportunidades que ellos". Así, ha señalado la importancia de conectar la educación, la formación profesional, las universidades y el empleo para que la Comunitat Valenciana sea "un lugar donde vale la pena echar raíces". "Si perdemos a nuestros jóvenes, perdemos el futuro", ha afirmado.

Pérez Llorca también ha señalado que la Comunitat Valenciana necesita "una economía fuerte y un tejido productivo, moderno y avanzado", para poder generar "empleo estable, cualificado, con salarios dignos".

En concreto, se ha referido a "industrias que mejoran la vida" como la tecnología, energía, biomedicina, logística avanzada y manufacturas inteligentes.

Igualmente, en su discurso ha sostenido que "el esfuerzo no puede ser castigado por impuestos inasumibles". "No es una cuestión de ideología, es una cuestión de justicia", ha agregado.

Autoestima

"Hoy se abre una nueva etapa que debe recuperar nuestra autoestima y volver a poner en marcha el orgullo de ser valencianos", ha asegurado Pérez Llorca, antes de reivindicar "la necesidad de volver a creer en nosotros".

"Nuestra gente tiene que creer que puede avanzar y que se puede cambiar lo que hemos vivido. Mi gobierno tiene que estar y estará al lado del pueblo", ha agregado.

Pérez Llorca ha señalado que asume la Presidencia con responsabilidad y ha asegurado que encabezará "un gobierno que quiere estar a la altura del pueblo".

Así, ha explicado que en los últimos días muchas personas le han deseado suerte y que siente sus palabras como "un mensaje de optimismo y de esperanza, de confianza en que las cosas pueden ser de otra manera".

El nuevo presidente de la Generalitat ha remarcado que "la gente lo que quiere es que las cosas funcionen y que los políticos le pongamos a los ciudadanos la vida más fácil".

Por eso, ha prometido un Consell "abierto, participativo y transversal, no un gobierno sectario", y ha asegurado que nunca rechazará "ninguna idea, venga de donde venga" porque "si la propuesta es buena para el pueblo valenciano, será buena para el gobierno". "La política es un servicio, no puede ser un frontera", ha defendido.

Diálogo y acuerdo

Llorca ha defendido que "la política de hoy debe estar a la altura de la sociedad de hoy y conectarse más aún con todo lo que pasa en la calle". "La gente nos pide una manera diferente de gobernar, una política que escuche, que actúe, que mire los ojos y que dé la cara", ha expuesto el nuevo 'president'.

"Trabajaremos para cambiar lo que debe cambiar, pensando en la vida de la gente", ha dicho, para reivindicar "el agua que es nuestra, la financiación que merecemos y los servicios públicos que nos igualen de verdad al resto de los españoles".

Pérez Llorca ha manifestado que él cree mucho "en el diálogo y en el acuerdo" y que quiere que este mandato "sea recordado por eso, porque todos los que estamos aquí fuimos capaces de acordar cuando todo parecía que estaba roto".

"Porque en medio del ruido, cambiamos el paso. Pondremos por delante los intereses de la Comunitat Valenciana a otros intereses. Sé que podemos hacer una realidad. Ese es el camino, así juntos avanzamos", ha asegurado en las últimas palabras de su discurso.