Pérez Llorca amplía su Gobierno con una nueva Conselleria de Presidencia en la que se perfila José Díez Climent

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, hará pública este miércoles la remodelación del Gobierno valenciano. Un nuevo ejecutivo que tendrá más departamentos y que, como una de las grandes novedades, recuperará la Conselleria de Presidencia.

Para ella se perfila, según algunas fuentes, el hasta ahora director general de Proyectos Estratégicos, José Luis Díez Climent, quien ya dependía de Presidencia.

Pepe Díez, como le conocen en el PP, cuenta con buena consideración y ha tenido un papel relevante en la llegada de Edwards Lifescience a la Comunitat, con la instalación de una planta en Moncada, y mantiene una interlocución permanente con empresas como PowerCo.

Abogado de la Generalitat y Doctor en Derecho Civil por la Universitat de València, Díez fue responsable del área jurídica y de recursos humanos del Palau de Les Arts de 2005 a 2007 y director del gabinete de Mario Flores, conseller de Infraestructuras y Transporte de 2007 a 2012 en el Gobierno de Francisco Camps y más tarde de Alberto Fabra.

En 2023 fue nombrado por Carlos Mazón para situarse bajo el paraguas de Presidencia de la Generalitat, pero su trayectoria y perfil especialmente técnico, además de discreto y con trayectoria, le ha hecho ganar enteros y ahora suena como conseller de Presidencia.

A esta figura el PP ha recurrido en anteriores épocas y tiene un importante peso político. A modo de ejemplo, el último conseller de Presidencia fue José Císcar en el Gobierno de Alberto Fabra entre 2011 y 2015, cargo que compaginó con el de portavoz durante más de dos años.

Núcleo duro y Camarero

Aparte del nombramiento de Díez al frente de esta conselleria, también se esperan cambios en el segundo y tercer escalón, además de en el núcleo duro de Presidencia.

Este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó la salida de varios asesores de Presidencia de la Generalitat, pero está previsto que en las próximas horas lo hagan los primeras espadas: el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, o el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras.

Esta área, Transparencia, podría pasar a formar parte de la Conselleria de Justicia, que perdería en favor de Hacienda las competencias de Función Pública. Esto es, tal y como estaba esbozada al inicio de la legislatura.

En este departamento se integraría el actual secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, y mantendría así su rango fuera del búnker del Palau.

Camarero con Pérez Llorca. José Cuéllar / Corts

La reestructuración que hasta última hora ha estado ideando Pérez Llorca podría comportar que se le retirara la portavocía, así como las competencias en Vivienda, a la vicepresidenta Susana Camarero, que podría quedarse únicamente con Servicios Sociales.

El propio presidente aseguró en su discurso de este martes que la vivienda "debe ser un eje central" de su gobierno. "No hay proyecto de vida si la vivienda es considerada un lujo", afirmó. Algo que deja entrever que habrá una conselleria propia de esta materia. Probablemente acompañada de otras competencias, como Empleo y Juventud, según algunas fuentes.

Además de los cambios del equipo más cercano de Mazón o la redistribución de competencias de Camarero, diversas fuentes apuntan a más posibles salidas. Algunas de las que suenan son las de José Antonio Rovira como responsable de Educación y Ruth Merino como consellera de Hacienda.

Pérez Llorca habla con José Antonio Rovira durante la toma de posesión de este martes. José Cuéllar / Corts

En el aire queda lo que ocurrirá con Miguel Barrachina como conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, o Juan Carlos Valderrama como responsable de Emergencias e Interior.

En cuanto a la continuidad, diversas fuentes mencionan la de Vicente Martínez Mus (vicepresidente para la Recuperación y Medio Ambiente), Marciano Gómez (Sanidad), Marian Cano (Innovación, Industria, Comercio y Turismo) o Nuria Martínez (Justicia).