Mazón se sentará en el 'gallinero' del parlamento valenciano tras la remodelación de la bancada del PP de Pérez Llorca

El secretario general del PP Juanfran Pérez Llorca tomará posesión este martes después de que la semana pasada fuera investido octavo presidente de la Generalitat Valenciana con los votos a favor de PP y Vox.

La toma de posesión supondrá también una reubicación de los diputados del Partido Popular en la bancada de Les Corts Valencianes. Carlos Mazón dejará de ocupar la butaca azul de president y pasará a situarse en el escaño 97 del hemiciclo, asiento que él mismo ha seleccionado, según ha explicado minutos después el portavoz del grupo, Nando Pastor.

Un espacio ubicado en última fila, al lado de Vox y próximo a la puerta de salida a los pasillos que comúnmente se conoce como el 'gallinero'. En este espacio se suelen situar los diputados que gozan de una menor visibilidad y, en caso de haberlos, los parlamentarios no adscritos.

En las dos anteriores legislaturas, se situaron en esta bancada los diputados no adscritos ex de Ciudadanos David de Miguel, Domingo Rojo, Alberto García o Alexis Marí, que rompieron la disciplina de voto de su grupo al cambiar los estatutos del partido, que pasó a ser liberal pese a haberse registrado en un principio como socialdemócrata.

Los cuatro parlamentarios se dieron de baja de su formación y facilitaron que el Gobierno del Botánico conformado por PSPV y Compromís pudiera sacar adelante su Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2018, dado que Podemos, entonces fuera del ejecutivo autonómico, se abstuvo en la votación.

También en aquella legislatura se sentó en la última fila del hemiciclo la diputada de Podemos, Covadonga Peremarch, que fue expulsada de la formación por inflar el censo o concertar acciones de desprestigio contra otros candidatos a las primarias del partido en Alicante. En definitiva, por orquestar un pucherazo.

En la pasada legislatura, en 2021, también hubo diputados no adscritos en el hemiciclo. La parlamentaria de Vox, Rebeca Serna, abandonó las siglas del partido pero retuvo el acta, por lo que pasó a ser una diputada tránsfuga.