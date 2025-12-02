Alerta de colapso en Valencia el domingo: horario, ubicación y cortes de tráfico de los 3 eventos que pueden bloquear la ciudad

'Valencia ciudad del running'. Y del deporte en general. Sobre todo, el próximo domingo. La capital del Turia se prepara para celebrar su gran Maratón con corredores llegados de todas partes del mundo, pero en esta ocasión también se prepara para dos eventos más. También deportivos.

Es el primer domingo del mes de diciembre cuando cada año se congregan en Valencia miles de runners que se han estado preparando durante muchos meses para correr 42 kilómetros y medio alrededor de la ciudad. Un día lleno de ilusión, motivación y ganas. Pero también de cortes de tráfico.

La ciudad prácticamente se paraliza para que pueda discurrir la carrera con normalidad. Desde la Ronda Norte hasta Vara de Quart, pasando por la plaza del Ayuntamiento y hasta por el Puerto de Valencia, un gran número de calles y avenidas se reservan exclusivamente para que por allí pasen los corredores.

Durante esta jornada suele ser complicado coger el coche para circular por la ciudad, y se recomienda utilizar el transporte público o ir a pie a los sitios. Quienes tengan el plan es pasar el día fuera de Valencia, deberán madrugar para no toparse con los corredores más madrugadores, que empiezan a las 8.15 horas.

Este gran evento deportivo se extiende hasta el mediodía, en torno a las 15.10 según indica el Ayuntamiento de Valencia. Los más rezagados tendrán hasta aproximadamente esa hora para llegar a la meta, es decir, a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Muy cerca de allí tendrán lugar los otros dos eventos que podrían contribuir al colapso del tráfico en la ciudad. El primero de ellos es el partido del Valencia Basket femenino en el Roig Arena frente al Spar Gran Canaria.

El encuentro entre ambos equipos empieza a las 15.30 horas, aunque los aficionados suelen acudir con tiempo al pabellón, momento que coincidiría con las últimas horas de maratón.

Además, 45 minutos después, a las 16.15 horas, se ven las caras en Mestalla el Valencia CF y el Sevilla. Es una cita que también prevé congregar a decenas de miles de personas en las calles aledañas al estadio y dentro de él.

De hecho, la alcaldesa de Valencia trasladó la pasada semana a La Liga una petición para cambiar el horario del partido del Valencia CF por su coincidencia con la maratón, pero el organismo lo rechazó.

Dispositivo de tráfico

El Ayuntamiento ha diseñado un operativo especial para velar por el "buen desarrollo" de la 45 edición del Maratón València Trinidad Alfonso Zurich, que se celebra el próximo domingo, 7 de diciembre.

El objetivo de este dispositivo, que activará un total de 510 agentes de Policía Local, así como profesionales y voluntariado de Protección Civil, "es garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudad" durante la celebración de esta prueba que reunirá a 36.000 corredores internacionales y, según la organización, será la "más multitudinaria de su historia".

Así lo ha anunciado el concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, quien ha asegurado que "se ha activado ya este operativo, que será uno de los más importantes del año".

Desde la noche del viernes 5 de diciembre y hasta el domingo se producirán cortes de tráfico alrededor de la ciudad, todo para poder preparar correctamente el dispositivo de la Maratón.

El día de la carrera, los cortes para albergar el recorrido del Maratón, el mismo domingo, empezarán una hora antes del inicio de la carrera, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal-Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.