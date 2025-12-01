La exconsellera de Emergencias y el secretario autonómico de la Generalitat irán a la comisión de la dana el próximo día 15

La exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García, comparecerán el próximo 15 de diciembre ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana.



Así lo ha comunicado este lunes la Mesa de la Comisión investigadora, que ha fijado la intervención de Pradas para las 11:00 horas del lunes 15. Después, a las 15.30 horas, le seguirá la de García.

Ambos deberán responder a las preguntas formuladas por los diputados de los distintos grupos parlamentarios, aunque en el caso de Pradas, la exconsellera y figura clave a la hora de coordinar la emergencia el día de la tragedia podría acogerse a su derecho a no declarar al estar investigada en la causa de la dana.

Pradas fue entrevistada en el programa de televisión 'Salvados', emitido la noche del domingo en La Sexta, para contar cómo gestionó la dana.



Allí, la exconsellera reconstruyó cronológicamente todo lo sucedido el día de la tragedia, desde los primeros avisos hasta las devastadoras consecuencias y la gestión durante los días siguientes.



La exconsellera defendió en el programa su actuación en la reunión del Gobierno valenciano en la mañana de la dana, en la que informó al presidente Mazón de las malas previsiones meteorológicas. Además, reivindicó su actuación durante toda la jornada y pidió disculpas a las víctimas.



Por su parte, a García se le considera una pieza crucial en el grupo de confianza del presidente Mazón desde su llegada al Palau de la Generalitat en el verano de 2023.



Sus intervenciones seguirán a las celebradas este lunes en el Congreso, donde han comparecido en esa comisión el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el secretario autonómico del Gabinete del President de la Generalitat, José Manuel Cuenca.



Previamente también compareció Mazón en la fase destinada a escuchar los testimonios de distintos cargos políticos después de que en una primera etapa lo hicieran las víctimas de la catástrofe.

La causa

Pradas, investigada en la causa de la dana, ha rechazado volver a declarar ante la jueza instructora y se ha ratificado en su declaración del pasado 11 de abril.



En un escrito de alegaciones en respuesta al auto del 28 de noviembre al que ha tenido acceso EFE, en el que la jueza preguntaba a la defensa de Pradas si quería volver a declarar dado que había concedido una entrevista a La Sexta, esta señala que no resulta necesario volver a prestar declaración.



Argumenta que en el estado actual del procedimiento, con las manifestaciones realizadas, ya ha proporcionado "todos los elementos fácticos que obran en su conocimiento".

Además, añade que Pradas se ratifica en el contenido íntegro de la declaración que prestó el 11 de abril y queda a disposición del juzgado para cualquier diligencia que sea necesaria, en función del avance de la instrucción, "sin que proceda en este momento una nueva declaración".



En ese auto, la magistrada acordaba requerir a su defensa para que manifestara en el plazo de un día si Pradas deseaba volver a declarar en sede judicial, ante la solicitud de la acusación popular que ejerce Podemos de incorporar a la causa el vídeo de la entrevista del programa Salvados, de La Sexta, con la exconsellera.