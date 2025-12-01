El conseller de Educación del Gobierno de Mazón reconoce que su "error" fue irse a casa el día de la dana

El conseller de Educación del Gobierno valenciano, José Antonio Rovira, ha admitido este lunes en la comisión de investigación de la dana del Congreso de los Diputados que fue un "error" marcharse a Alicante el día de la dana en torno a las 13:00 horas.

Una decisión que, según ha reiterado en varias ocasiones durante el desarrollo de la comisión, adoptó porque la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "trasladó una falsa tranquilidad respecto al temporal" aquel día.

Según el conseller, Bernabé dijo que a las 18:00 de la tarde habría pasado la alerta roja y, por ello, él decidió marcharse a Alicante, donde tiene su residencia familiar. En un primer momento ha asegurado a preguntas de Compromís que acudió a su municipio por "motivos de agenda" pero poco después ha reconocido que se desplazó allí para "atender cuestiones personales familiares".

Esta explicación ha topado con la fiscalización que ha realizado el diputado de EH Bildu, Mikel Otero, que le ha espetado que en sus primeros minutos de comparecencia ya le había "pillado tres mentiras". Entre ellas, la utilizada para justificar que no tuviera agenda por la tarde el 29 de octubre de 2024.

"Es mentira que Bernabé le trasladara una falsa tranquilidad, porque lo que dijo es que la alerta roja permanecería hasta las 18:00 de la tarde, pero que podía alargarse, por lo que las precauciones continuaban", ha expuesto el parlamentario. ¿Sigue manteniendo que le transmitió una falsa tranquilidad?", le ha preguntado.

"Sí, sigo manteniéndolo porque dijo que el temporal se desplazaba al interior y que la alerta roja finalizaba a las 18.00. Con la falsa tranquilidad que nos transmitió, me fui a Alicante. Si hubiéramos tenido otra información sobre la catástrofe que nos venía, no me hubiera marchado", ha asegurado el conseller.

Un alegato que ha sido repetido a lo largo de toda su intervención, que ha durado poco más de dos horas y media. Otero le ha preguntado en base a qué realizaba tal aseveración, a lo que Rovira ha contestado: "En que muy pocos ayuntamientos constituyeron sus Cecopales, porque había poca información por parte del Gobierno.

"¿Y de quién es la competencia de trasladar la información? Del Centro de Coordinación de Emergencias, que dirige el conseller de Emergencias, en este momento la señora Salomé Pradas", ha subrayado el diputado de Bildu.

El actual responsable de Educación, sin embargo, se ha mantenido firme en su versión de lo ocurrido y ha reiterado que el Gobierno trasladó "poca información" y, además, "errónea".

Sin competencia en Emergencias

Respecto a la gestión de la emergencia que hizo su departamento, el alicantino ha asegurado que los colegios tenían información disponible en la web de la Conselleria y que eran los ayuntamientos los que la facilitaban.

Asimismo, ha advertido que la Conselleria no tenía ningún Plan de Emergencias que trasladar a los centros escolares e institutos, algo que tuvieron que hacer después de la tragedia. "No existía ninguna reglamentación sobre cómo actuar en caso de emergencia", ha afeado a los diputados de Compromís y del PSOE en su turno de preguntas.

Por otra parte, a lo largo de su intervención ha repetido varias veces que su departamento no tenía competencia alguna en Emergencias y, por tanto, no podía tampoco dar instrucciones preventivas a los colegios e institutos los días previos a la dana.

Tanto Compromís, Sumar y ERC han recordado al director del instituto del IES de Cheste, fallecido durante la dana al volver a casa, que se preocupó aquel día de salvaguardar a los 400 personas que tenía a su cargo, entre docentes y alumnos.

En este sentido, han comparado la responsabilidad de éste con respecto a su personal y estudiantes, frente a la que debía asumir el conseller con los alumnos y profesores de toda la Comunitat Valenciana. Rovira, que ha asegurado que fue al tanatorio a darle el pésame a su familia, ha dicho que este director "tomó la desgraciada decisión de volver a Valencia".

El conseller, antes del turno de Vox y PP ha reconocido que la decisión de irse a casa "fue errónea". "Si hubiera tenido la información de la catástrofe que venía, no me hubiera ido a casa".

La oposición le ha pedido cuentas por no haber suspendido las clases en la autonomía, como sí hizo la Universitat de València ante la alerta por lluvias que había emitido la Aemet y también por la muerte de un operario que trabajaba en un colegio de Massanassa afectado por la riada.

Rovira ha insistido en que la Universitat de València "es autónoma en sus decisiones" y ha confrontado esta decisión respecto a la que adoptó la Universitat Politécnica de Valencia, que mantuvo la jornada lectiva.

Cuenca y Vilaplana

Tras la comparecencia del conseller de Educación, está prevista la del jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, quien no estuvo con el president aquella jornada porque se había desplazado a Xàtiva por un asunto personal.

Sin embargo, sí estuvo en contacto tanto con él como con la entonces consellera de Emergencias Salomé Pradas, imputada por la jueza que investiga la gestión de la tragedia.

Fue el propio Cuenca quien sugirió la celebración de la comida de Mazón con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de Á Punt, la televisión autonómica. Él no estuvo en El Ventorro, pero sabía que el presidente comería allí.

La jueza que investiga la gestión de la dana le citó como testigo el pasado 26 de noviembre para preguntarle por sus comunicaciones con Mazón y Pradas. Según explicó en el juzgado, minutos antes de las 17:00 horas del día de la riada avisó al presidente autonómico por WhastApp de que la situación se estaba complicando en Utiel.

Cuenca relató a la jueza que tuvo una primera conversación con Pradas a las 13.19 horas y ella le pidió que informara a Mazón de que, ante la situación 1 de Emergencias, iba a desplazarse a la zona de la Ribera Alta. Volvió a hablar con ella a las 16.48 y la exconsellera le comunicó que iba hacia Utiel, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) se estaba desplegando.

Tras esta conversación, a las 16.56 horas, hubo otra llamada entre ambos en la que Cuenca le preguntó si se podía acceder a Utiel en coche para acercarse y hacer una primera evaluación, pero la exconsellera le dijo que no se podía.

Fue minutos después cuando Cuenca contactó con Mazón por WhatsApp para comunicarle que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se estaba complicado. El president le contestó que "perfecto" y que pretendía desplazarse allí después del Cecopi.