Fechas confirmadas para Navidad: los centros comerciales de Valencia cerrarán estos días festivos

Valencia ya ha dado la bienvenida a la Navidad. La llegada de la época festiva ha traído consigo un calendario ampliado de aperturas comerciales para facilitar las compras durante las fechas más señaladas del año en las que los centros comerciales viven su mejor época.

El primer día especial de apertura será el domingo 30 de noviembre, dando comienzo a un periodo con varios festivos habilitados. Este es considerado el primer fin de semana en el que comienzan las compras navideñas.

Durante diciembre destacan varias fechas clave que son festivas en el calendario: 6 de diciembre, 8 de diciembre, 14 de diciembre y 21 de diciembre. Todos estos días permitirán abrir a los comercios, ampliando las opciones para los consumidores.

Los centros comerciales de referencia en Valencia, como Aqua, Nuevo Centro, Arena o Bonaire, reforzarán horarios y servicios durante toda la época navideña para dar respuesta al notable incremento de visitantes durante estas jornadas.

Pese a estas ampliaciones, hay dos días en los que los comercios permanecerán cerrados: el 25 de diciembre, coincidiendo con Navidad, y el 1 de enero, marcado por la celebración del Año Nuevo.

La campaña navideña se extiende desde finales de noviembre hasta comienzos de enero. En este tiempo se prevé un importante movimiento comercial, especialmente en las semanas previas a la Nochebuena.

Este calendario especial pretende evitar aglomeraciones y facilitar compras más cómodas. Además, contribuye a que los ciudadanos puedan organizarse mejor durante una época tradicionalmente cargada de actividades familiares y sociales.

Cortes de tráfico

Además de los cierres en los centros comerciales y las aperturas en horario especial, la campaña navideña en Valencia también ha traído consigo cortes de tráfico y restricciones en el centro de la ciudad.

El operativo desplegado en coordinación con la Policía Local, el servicio de Movilidad y la EMT "prioriza la seguridad y la movilidad de los viandantes" y se han fijado cortes al tráfico rodado y desvíos de transporte público en el centro de la ciudad y en los accesos a las principales áreas comerciales.

Según detalló el Ayuntamiento de Valencia, las medidas de gestión de la circulación durante la campaña de Navidad serán de aplicación los días 13 y 14 de diciembre, del 19 al 29 de diciembre (salvo el 25) y del 1 al 5 de enero de 2026 (ambos días incluidos), en horario de 17.00 a 22.00 horas.

En aquellas ubicaciones en las que exista gran densidad de personas que transitan a pie, y con el objetivo de garantizar la seguridad vial, la Policía Local podrá realizar las prohibiciones de estacionamiento y los cortes de tráfico que considere oportunos, según ha informado el Cap i Casal.

Durante el período de vigencia de las medidas se contará con un dispositivo especial reforzado de Policía Local que establecerá controles de saturación en algunas de las vías de acceso al centro de la ciudad.

En concreto, afectará a la calle de la Pau con Marqués de Dosaigües, avenida del Oest con Quevedo, Sant Vicent Màrtir con Periodista Azzati, Sant Vicent Màrtir con Sant Pau, Xàtiva con plaza Sant Agustí, y Xàtiva con Marqués de Sotelo. Estos cortes podrán ser ampliados, modificados o reducidos en función de las necesidades.

Adicionalmente, se establecerán controles preventivos en Colón con Porta de la Mar; Gran Vía Marqués del Túria con Comte de Salvatierra, Isabel la Catòlica y Pizarro; y Gran Vía de les Germanies con la calle Russafa.