Pérez Llorca volverá a pedir perdón a las víctimas de la dana en su toma de posesión y las llamará la primera semana

Juanfran Pérez Llorca anticipó este jueves en el discurso de investidura uno de los primeros gestos que pretende tener en los inicios de su mandato: el acercamiento a las víctimas de la dana.

El recién investido presidente de la Generalitat dedicó palabras para ellas el jueves en Les Corts. Lo hizo en presencia de representantes de asociaciones, que estaban en la tribuna de invitados. "Pido perdón. A todas las personas y a todas las familias de las 229 víctimas", afirmó.

Algo que, avanzó, haría también en nombre de la Generalitat si resultaba elegido. Tras la votación, el siguiente paso es la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la toma de posesión, que tendrá lugar el próximo martes en Les Corts.

Será ahí cuando vuelva a repetirlo y dedique una parte de su discurso a disculparse ante las víctimas de la dana.

Una posición con la que pretende exigir lo mismo "a todas las administraciones". "El Gobierno de España todavía no ha dado ninguna explicación, no ha pedido perdón ni tampoco ha asumido ninguna responsabilidad. Las administraciones no han estado a la altura", dijo en su investidura.

Tras la disculpa pública, una de las primeras acciones que llevará a cabo en su primera semana como presidente de la Generalitat será llamar a las asociaciones de víctimas para mantener con ellas una reunión.

Se lo anticipó este mismo jueves a Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales Dana, una de las más críticas con la gestión de la tragedia por parte de la Generalitat y, en especial, con Carlos Mazón.

Ambos tuvieron un encuentro fortuito en Les Corts, donde ella seguía el debate de investidura. Le comentó que la llamaría de manera inminente en cuanto fuera presidente para reunirse.

Álvarez señaló, en declaraciones a À Punt, que cogerá la llamada y que la asociación decidirá si acuden o no al encuentro.

Remodelación

Si la reunión con las víctimas será uno de los primeros gestos del mandato de Pérez Llorca, la decisión más urgente la próxima semana es la remodelación del Gobierno autonómico.

La previsión es que sea el mismo martes de la toma de posesión o al día siguiente, miércoles. Por el momento, poca información circula al respecto más allá de dos cuestiones claras: un cambio sustancial del departamento de Presidencia y un relevo en la portavocía del Ejecutivo, que ahora ostenta Susana Camarero.

El nombre de la también consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda está asociado a la última etapa de Carlos Mazón en un cargo de mucho desgaste, por lo que el cambio parece natural con la entrada de un nuevo presidente.

En cuanto a las quinielas, son varias las fuentes que consideran que el nombramiento de Vicente Martínez Mus como vicepresidente para la Recuperación se mantendrá.

El también conseller de Infraestructuras y Territorio es el 'rostro' del Gobierno valenciano en la 'zona cero' de la dana y su departamento tiene todavía muchas tareas pendientes relacionadas con la reconstrucción. Por ejemplo, el desarrollo del proyecto del gran parque inundable.

Entre las apuestas de caras que se podrían mantener aparecen igualmente Marciano Gómez (Sanidad), Marian Cano (Innovación, Industria, Comercio y Turismo) o Nuria Martínez (Justicia). Sobre salidas o nuevos consellers, poco trasciende.

La estructura del Gobierno también es susceptible de cambios, con alguna reubicación de competencias.

En cualquier caso, tendrá que ser un Ejecutivo con el que Pérez Llorca encarrile lo que queda de legislatura y al que fíe la prueba de fuego de su gestión con la incógnita de si repetirá como candidato en 2027.

Presupuestos

Otro de los grandes frentes que aparece es el de contar con nuevos presupuestos. Algo que probablemente tendrá que decidir el próximo año. En su momento, la intención de Carlos Mazón era sacar adelante los de 2026. Sin embargo, hubo un frenazo en su voluntad.

Todo calendario previsto saltó por los aires con la dimisión. Las cuentas están prorrogadas pero ahora la cosa cambia. A Pérez Llorca le interesa tener unos presupuestos con sello propio con los que vender un logro de gestión y lanzar un mensaje con el que reforzar su liderazgo.

Sin embargo, todo dependerá del escenario nacional, condicionado absolutamente por un ciclo electoral autonómico al que podría sumarse una hipotética convocatoria de generales.

En ese contexto resultará muy complicado pactar nuevos presupuestos con Vox, de manera que habrá que esperar.