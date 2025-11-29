Fallece José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat Valenciana, a los 73 años

La política valenciana recibe este sábado la noticia del fallecimiento de José Luis Olivas, una de las figuras más relevantes de las últimas décadas en la Comunidad Valenciana, según han confirmado desde el Partido Popular (PP). Olivas, que estuvo al frente de la Generalitat entre julio de 2002 y junio de 2003, tenía 73 años.

Antes de asumir la presidencia del Consell, ocupó los cargos de vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, además de haber sido diputado en las Corts Valencianes entre 1995 y 2003.

Con su fallecimiento, se convierte en el primer expresidente de la Generalitat que muere tras su mandato, según han adelantado Las Provincias.

Nacido en Motilla del Palancar (Cuenca) en 1952, Olivas también destacó en el ámbito financiero como presidente de Bancaja y del Banco de Valencia, y como consejero de Iberdrola.

Su trayectoria estuvo marcada por algunas controversias legales en el ámbito financiero; aunque en 2017 recibió una condena por un caso de falsificación de facturas, fue posteriormente absuelto en el conocido 'caso Bankia'.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.