La jueza rechaza volver a citar a Vilaplana por ahora, aunque ve "improbable" que no oyera nada de lo que hablaba Mazón

La jueza de la dana ha rechazado volver a citar a declarar, por ahora, a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el 29 de octubre. Así lo había solicitado la acusación popular que ejerce el partido Ciudadanos y una acusación particular.

La magistrada considera que antes debe recibir declaración a otros testigos pertenecientes al equipo de Presidencia de la Generalitat.

También rechaza la petición de este partido de que se investigue a la citada testigo por un delito de falso testimonio porque, tal y como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo, para ello es necesario contar con el dato previo de una verdad procesalmente establecida, lo que solo podrá hacerse en sentencia o en auto de sobreseimiento firme.

En cualquier caso, la instructora deja abierta la posibilidad de recibir declaración ya nuevamente a la periodista si ésta manifestara públicamente o ante el propio juzgado su voluntad de hacerlo nuevamente.

En su auto, considera que, ciertamente, "las dimensiones del reservado del Ventorro convierten en altamente improbable que no se escucharan las conversaciones o comentarios, a no ser que la testigo permaneciera completamente abstraída de lo que sucedía a su alrededor".

